Rootsi vangide sõnakuulmatus tõi Tartu vanglas kaasa karmima korra

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutab, et Tartu vanglas karistatakse Rootsi kinnipeetavaid protestimise ja vangla korralduste eiramise eest, mis järgnesid ühe kinnipeetavaga seotud juhtumile.

Protestid algasid pärast seda, kui vangla võttis möödunud reedel ühe Rootsi kinnipeetava suhtes kasutusele julgeolekumeetmed. Seejärel hakkasid teised vangid protestima, keeldudes mõnel juhul korraldusi täitmast, ähvardades ka näljastreigiga.

Vangla muutis vastuseks kinnipeetavate päevakava ning piiras aega, mil nad saavad väljaspool kambreid liikuda.

"Nad on käitunud sobimatult. Seetõttu oleme muutnud päevakava," ütles Eesti vanglateenistuse kommunikatsioonijuht Alina Poduškina SVT-le.

Kui varem võisid vangid spetsiaalses osakonnas ringi liikuda alates kella 6.30-st, siis nüüd lubatakse nad välja alles kell 8.00. Väidetavalt ei ole vanglas varajastel hommikutundidel piisavalt töötajaid, et pärast proteste kord tagada. Kokku saavad kinnipeetavad osakonnas vabalt liikuda kümme tundi päevas, vahendas SVT.

Vangla direktor Merle Ulst ütles SVT-le saadetud kirjas, et tegemist ei ole ulatusliku protestiga.

"Mõned kinnipeetavad on jätnud üksikuid söögikordi vahele. Nad ei ole kohustatud igat toidukorda sööma ning nad ostavad osa toidust ka ise vangla e-poe kaudu. Vanglas ei toimu mingit suurt streiki," kirjutas Ulst.

Lisaks on osa vange keeldunud vanglatööst ja tegevustes osalemisest ning mõned ei ole korralduse peale oma kambritesse naasnud.

Rootsi meedia on juba varem kirjutanud, et kinnipeetavad on Tartu vangla tingimuste üle rahulolematust väljendanud. Sügisel avaldatud avalikus kirjas kurtsid nad piiratud töö- ja tegevusvõimaluste, väheste pesemisvõimaluste ja valguvaese toidu üle. Samuti väitsid vangid, et nad kogesid rassismi.