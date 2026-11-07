Ukraina ründas Saraatovi naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke Venemaal

Ukraina mehitamata õhusõidukid ründasid ööl vastu 7. novembrit, pärast enam kui 1000 kilomeetri läbimist, Venemaa Saraatovi oblasti strateegilisi objekte, selgub ühismeedia postitustest. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada naftatöötlemistehas, kus ühismeediasse postitatud videote põhjal puhkes mitu tulekahju, kirjutas väljaanne Dialog.ua.

Pillars of smoke and flame are rising from Russia's Saratov oil refinery after a Ukrainian attack drone raid tonight. Locals reported a swarm of conventional and jet-powered drones attack the facility. https://t.co/HMyx0mQU6a — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 7, 2026

Saraatovi oblastis anti õhuhäire öösel kell 2.42. Saraatovi lennujaamas peatati lennuliiklus ning kõik hädaabiteenistused viidi kõrgendatud valmisolekusse. Varsti pärast seda kuulsid Saraatovi elanikud arvukaid plahvatusi. Väidetavalt toimusid plahvatused kohaliku naftatöötlemistehase piirkonnas.

@Exilenova_plus Saratov Refinery on fire, from afar POV 51.526445, 46.050939 @GeoConfirmed @UAControlMap @giK1893 https://t.co/03PVMMJUXh — Neonhandrail (@neonhandrail) November 7, 2026

Varahommikul ei olnud Saraatovi oblasti kuberner Roman Busargin rünnaku-järgset olukorda veel kommenteerinud. Ta piirdus hoiatusega, et võimaliku ohu piirkondades võivad töötada elanike teavitamiseks mõeldud häiresüsteemid. Ka Saraatovi linnavalitsus ei olnud juhtunut kommenteerinud.

Ukraina droonide rünnaku alla sattunud Saraatovi naftatöötlemistehas kuulub ettevõttele Rosneft. Tehas töötleb aastas ligikaudu seitse miljonit tonni naftat, millest toodetakse naftasaadusi, sealhulgas bensiini, diislikütust ja lennukikütust.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel varustab tehas Venemaa armeed kütuse ja määrdeainetega, mistõttu on see Ukraina kaitseväe jaoks seaduslik sihtmärk.

Ukraina relvajõud on Saraatovi naftatöötlemistehast korduvalt rünnanud.

Rünnaku alla sattusid ka teised sihtmärgid Venemaal

Dialog.ua teatel toimus Ukraina rünnakuid ka mujal Venemaal, kus süttisid üks tehas ja ladu.

Orjolis teatati rünnakust tehasele Proton, mis kuulub Venemaa sõjatööstuskompleksi. Tehase piirkonnast kostus plahvatusi, märkis väljaanne. Esialgsetel andmetel puhkes pärast plahvatusi ettevõtte Proton-Elektroteks territooriumil tulekahju.

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov kinnitas, et linna Sovetski rajoonis sai ühe ettevõtte tootmishoone kahjustada, kuid ei täpsustanud ettevõtte nime.

Telegrami kanali Ukraina365 OSINT-analüütikute andmetel oli tegemist just Protoni tehasega.

Ettevõte toodab elektroonikakomponente, mida kasutatakse muu hulgas Venemaa sõjatehnikas. Tehase toodangut seostatakse raketikomplekside Iskander-M ja õhutõrjesüsteemide Pantsir-S1 tootmisega.

Venemaa Telegrami kanalites oletatakse, et rünnakus võidi kasutada Ukraina rakette Flamingo. Selle teabe kohta pole seni kinnitust.

Veel üks ulatuslik tulekahju puhkes Doni-äärses Rostovis. Esialgsetel andmetel süttis aadressil Tupolevi tänav 16A asuv ladu, kus hoiti õlisid ja polümeermaterjale.

Väidetavalt ulatus tulekahju pindala 8000 ruutmeetrini. Tuli võis levida ka kõrval asuvatele hoonetele.

Puuduvad andmed selle kohta, et Ukraina oleks Rostovi ladu rünnanud. Tulekahju tekkepõhjuseid alles selgitatakse.

Dialog.ua juhib tähelepanu sellele, et juba päev varem hakkasid Venemaa agressioonisõda toetavad kommentaatorid (Z-blogijad ) arutama Ukraina uut taktikat naftatöötlemistehaste ründamisel. Nende versiooni kohaselt võivad Ukraina droonid rünnata korraga mitut objekti ühe ja sama ettevõtte territooriumil. Sellele väitele pole seni sõltumatut kinnitust.

Samas on Ukraina nädala jooksul rünnatud juba seitset Venemaa naftatöötlemistehast. Seirekanalite andmetel on droonirünnakute alla varem sattunud:

Afipski naftatöötlemistehas Krasnodari krais; Rjazani naftatöötlemistehas; Jaroslavli naftatöötlemistehas; Kstovo naftatöötlemistehas Nižni Novgorodi oblastis; Bašneft-Novoi­li naftatöötlemistehas Baškortostanis; Novokuibõševski naftatöötlemistehas Samaara oblastis.

Venemaa Z-blogijad on kurtnud, et õhutõrje ei suuda kaitsta suuri naftatöötlemisettevõtteid.