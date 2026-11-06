Hanno Pevkur asutas ettevõtte enne poliitikast lahkumise teadet

Kolmapäeval selgus, et septembris kaitseministri kohalt tagasi astunud Hanno Pevkur ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja lahkub üldse poliitikast. Ta kinnitas, et otsib väljundit erasektoris.

Nüüd nähtub äriregistrist, et 29. oktoobril on loodud osaühing Siil Strategic Advisory, mis kuulub just Pevkurile. Ettevõtte osakapital on üks euro ning tegevusalaks on märgitud äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.

Keda või kuidas ta täpsemalt nõustama plaanib hakata, pole teada, sest Pevkur ütles sõnumi teel ERR-ile, et tal pole ettevõtte kohta praegu midagi kommenteerida, kuna tegevust pole. Pevkur lisas, et soovib tulevikus Eesti arengusse maksumaksjana panustada.

Pevkur on veel mitme organisatsiooni juhatuse liige. Nendeks on mittetulundusühing Eesti olümpiakomitee, Eesti Reformierakond ja Eesti võrkpalli liit.

"Ma olen olnud 25 aastat poliitikas, 20 aastat omanud parlamendi mandaati, 12 aastat vabariigi valitsuse liikmena. See on väga pikk aeg. Ja selles hetkes, kui on neli kuud valimisteni, sa pead tegema otsuse, kas sa kandideerid või mitte. Mina kaalusin väga pikalt, väga tõsiselt seda, mis ma oma eluga tahan edasi teha, ja jõudsin järeldusele, et järgmistel valimistel ma ei kandideeri. Kuniks asjaolud selguvad, täidan ma rahvalt saadud mandaati parlamendis edasi," ütles Pevkur kolmapäeval ERR-ile.

Lahkumise põhjusena nimetas ta mitut asjaolu, alustades erakonna sisekliimast ja poliitilisest kultuurist laiemalt, lõpetades tervise ja isiklike ambitsioonidega.