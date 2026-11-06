USA sõdurite uus rotatsioon on Eestis

Eestisse on saabunud USA sõjaväe uus rotatsioon, kes on kohal juba üle nädala, kinnitas nii USA saatkond Eestis kui ka kaitseminister Martin Herem.

"Kinnitame USA armee 4. ratsaväerügemendi 5. eskadroni Apache Troop üksuse kohalolekut oma planeeritud üheksakuuliseks rotatsiooniks Eestis," ütles USA saatkonna kõneisik Kelli Long ERR-ile.

"Üksuse ülesannetesse asumise ametlik tseremoonia, mil üksus oma lipu heiskab, et märkida üksuse kohaloleku ametlikku algust kogu Balti riikides, toimub hiljem käesoleval kuul Leedus," lisas ta.

Kaitseminister Martin Herem ütles, et üksuse eelmeeskond ja tehnika on Eestis kohal olnud juba üle nädala.

Eelmine USA üksus lahkus Eestist juba suvel ning siis ei olnud veel täpselt teada, millal järgmine siia pidi jõudma.

Toonane kaitseminister Hanno Pevkur ütles siis, et lõtk vägede kohalolekus tuleneb Pentagoni Euroopa vägede ülevaatamisest.