Jaekaupmehel läheb vaatamata hinnatõusule hästi

Võrreldes septembriga tõusid hinnad 0,6%.

Toidukaubad on võrreldes eelmise sügisega kallinenud vähem kui ühe protsendi, aga bensiin ligi 40 ja diislikütus ligi 60%, samuti on tõusnud kulututused eluasemele. Siin oli suurm mõju 60 protsenti kerkinud gaasi hinnal ning 57 protsenti kerkinud jäätmeveo hinnal. Ülemiste Keksuse juht Guodo Pärnits ütles, et jaekabuanduse tavatarbijat huvitavad hinnad tõusnud pole. Margitta Otsmaa