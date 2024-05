Prantsuse narkojõugu liikmed vabastasid rünnakus vanglaveokile oma juhi

Prantsusmaa põhjaosas Incarville'i teemaksu kogumise punktis teisipäeva hommikul toimunud jultunud rünnak tõi taas esile uimastikuritegevuse kasvava ohu kogu Euroopas, mis on maailma suurim kokaiiniturg.

Samal päeval avaldas Prantsusmaa senat mahuka raporti uimastikaubanduse kohta, hoiatades, et riik seisab kasvava narkovägivalla tõttu pöördepunktis, mis võib seada ohtu rahva põhihuvid.

Rünnakuga vabastatud vang on Pariisi prokuratuuri ja politseiallikate sõnul 30-aastane Põhja-Prantsusmaalt pärit narkodiiler Mohamed Amra. Evreux' kohus oli ta 10. mail süüdi mõistnud sissemurdmises ja teda peeti kinni Val de Reuili vanglas.

Marseille'i prokurörid on esitanud Amrale süüdistuse ka inimröövis, mis põhjustas inimese surma. Marseille' politseiallika sõnul oli Amra narkodiiler, kellel olid sidemed linnas mõjuvõimsa "mustade" jõuguga.

Sotsiaalmeedias avaldatud videol oli näha balaklavades püssimehi, kes vehkisid vanglakaubiku ja selle tee blokeerinud maasturi ümber ning hiljem turvakaamerate vaateväljast ära jooksid.

1st video of the attack in which 3 French prison guards were killed today



Another 3 guards were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



The gang leader Mohamed "The Fly" managed to escape pic.twitter.com/g1MxRMElGb