Esmaspäevast algab europarlamendi valimisnädal

Europarlamendi valimistel on Eesti üks valimisringkond ja hääletada saab üle Eesti kõigis valimisjaoskondades sõltumata elukohast. Valida saab seekord üheksa erakonna ja viie üksikkandidaadi vahel.

"Kuna me kasutame elektroonilist valijate nimekirja, siis saab valija hääletada kuni valimispäevani ükskõik millises jaoskonnas üle Eesti. Ehk mingeid piire ei ole. Ka Ruhnu valija saab hääletada Tallinnas ja vastupidi," ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Esimesed hääled välisesindustes on selleks korraks juba antud. Esmaspäeval, 3. juunil, algab aga eelhääletamise periood, mil valimisjaoskonnad avatakse kõigis 15 maakonnas üle Eesti. Oma hääl on võimalik anda ka elektroonilisel teel. Valimispäeval, 9. juunil, saab hääletada vaid valimisjaoskonnas hääletamissedelil. Niiviisi on võimalik oma varem antud elektrooniline hääl ka tühistada.

"Elektroonilisel teel antud hääle võid veel ümber muuta kogu elektroonilise eelhääletuse ajal või ka siis, kui lähed valimisjaoskonda valima 9. juunil. Nii et on aega mõelda küll. Aga tähtis on minna valima," lausus Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Eelmistel europarlamendi valimistel 2019. aastal oli valimisaktiivsus Eestis ligi 38 protsenti (37,6). Valimisaktiivsus oli siis kõrgeim Tallinnas, madalaim aga Ida-Virumaal.

"Võrreldes eelmiste riigikogu valimistega, kus valimisaktiivsus tõusis päris märgatavalt, siis loodame, et osavõtuprotsent nendel valimistel ka analoogiliselt natuke kasvab. Eks on samad mured ja poliitiline olukord, mis oli ka riigikogu valimistel, on ka praegu aktuaalne," ütles Koitmäe.

Kogu parlamendi koosseis nii Eesti kui ka välisesindajatega peaks selguma päev pärast valimispäeva 10. juunil.

"Me näeme selleks ajaks, kui palju on käinud valimistel inimesi, millised on valimistulemused. Aga siis hakkab töö Euroopa Parlamendis selle nimel, kuhu fraktsiooni uued liikmed lähevad. See selgub järgmistel nädalatel," lausus Loonela.

Uus koosseis koguneb esimest korda juulis.