FT: Euroopa poliitika saatus võib olla Meloni ja Le Peni kätes

Ajaleht Financial Times võttis vaatluse alla Itaalia peaministri Giorgia Meloni ning Prantsuse parempopulistide liidri Marine Le Peni ning leidis, et nende võimalik koostöö või hoopis rivaalitsemine võib panna paika Euroopa poliitika tuleviku.

Le Peni parempopulistlik partei Rassemblement National (RN) võidab Prantsusmaal suure tõenäosusega Euroopa Parlamendi valimised. Le Peni partei kuulub saadikurühma Identiteet ja Demokraatia (ID). Ajakirjanikud tunnevad nüüd üha rohkem huvi, millised plaanid on Le Penil pärast valimisi.

Le Pen ise on öelnud, et tema plaanid võivad sõltuda teisest parempopulistist. Le Pen viitas Itaalia Vendade juhile Giorgia Melonile. Itaalia peaministri kodupartei kuulub samas Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni. Le Pen on nüüd teinud ettepaneku, et ID ja ECR moodustaksid uue ja võimsa parembloki.

"Praegu on aeg jõud ühendada, see oleks tõesti kasulik. Kui see õnnestub, võime saada EL-i parlamendis suuruselt teiseks fraktsiooniks. Ma ei arva, et peaksime jätma sellise võimaluse kasutamata," ütles Le Pen Itaalia ajalehele Corriere della Sera.

Pole veel teada, kuidas Meloni sellele üleskutsele vastab, tema vastus võib aga määrata Euroopa tuleviku. Kahe võimsa naispoliitiku parteid peaksid tõusma Euroopa Parlamendi valimiste suurimateks võitjateks. Need valimised võivad kallutada Euroopa paremale, valimised aitavad ka välja selgitada järgmise Euroopa Komisjoni presidendi.

Ajaleht Financial Times toob välja, et Melonil ja Le Penil on palju ühist. Mõlemad suutsid tõusta parempopulistide liidriteks, varem domineerisid seal meessoost poliitikud. Nii Meloni kui ka Le Pen üritavad muuta oma poliitikat laiemale valijaskonnale vastuvõetavamaks. Samas valitseb nende vahel ka terav konkurents.

Pariisi Sciences Po ülikooli ja Rooma Luissi ülikooli professor Marc Lazar tõi välja, et mõlemad soovivad tõusta Euroopa parempopulistliku liikumise liidriks.

Samuti on Meloni ja Le Pen mõningates küsimustes erimeelel. Meloni toetab Ukraina varustamist relvadega ja teeb meelsasti koostööd EL-i peavoolu poliitikutega. Lazar tõi välja, et Meloni on pragmaatilisem, samas Le Pen on radikaalsem opositsioonipoliitik. Olukorra teeb keerulisemaks veel see, et Le Pen oli varem seotud Venemaa võimuparteiga.

Meloni sai 2022. aasta lõpus Itaalia peaministriks ning kunagine euroskeptik on suutnud üllatada nii oma sõpru kui ka vaenlasi. Ta teeb Brüsseliga konstruktiivset koostööd, mis võimaldab Itaalial taastuda pandeemiast tingitud piirangutest.

"Meloni peab end sillaehitajaks peavoolu parempoolsete ja EL-i natsionalistlike euroskeptiliste jõudude vahel," ütles Euroopa Ülikooli Instituudi populismiekspert Catherine Fieschi.

Võimalik, et Meloni plaanib nüüd tuua kokku parempopulistid ja paremtsentristid. Meloni tegevusest võib sõltuda ka praeguse komisjoni juhi Ursula von der Leyeni tulevik. Samas võib Meloni ka nõuda, et liikmesriigid hakkaksid EL-i poliitikas suuremat rolli mängima. Selle peale loodab ka Le Pen ning tema liitlased, nagu Viktor Orban.

Praegu on siiski kindel ainult see, et nii Le Peni kui ka Meloni parteid võidavad kodumaal valimised. Viimased küsitlused näitavad, et RN-i toetus on 33 protsenti, 2019. aastal oli see 23 protsenti. Itaalia Vendade toetus on 27 protsenti, 2019. aastal oli see vaid kuus protsenti.

ID saadikurühm võib saada Euroopa Parlamendis 66 kohta, ECR peaks saama ligi 74 kohta. Kõige rohkem kohti peaks saama paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP), kuid vajab enamuse moodustamiseks koalitsioonipartnereid.

Ka ajaleht Financial Times toob välja, et Meloni proovib nüüd Euroopas järgida oma riigisisest strateegiat ning tuua kõik parempoolsed parteid ühe laua taha.

"Me tahame teha Euroopas täpselt sama, mida tegime Itaalias. Luua enamus, mis koondab paremtsentristide jõud ja saata vasakpoolsed ka Euroopas opositsiooni," rääkis aprillis Meloni.

Analüütikud siiski eeldavad, et Meloni ei suuda Euroopas ühtset paremblokki moodustada. EPP on juba välistanud koostöö Le Peni ja tema liitlastega. Le Pen on ise välistanud igasuguse koalitsiooni, millesse on kaasatud von der Leyen.

Von der Leyen on samas teinud Meloniga tihedat koostööd, eriti rändeküsimustes. See aga ohustab taaskord von der Leyeni tagasivalimist, kuna selline liit pole meeltmööda EL-i liberaalsetele ja vasaktsentristlikele jõududele.