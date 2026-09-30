Politico: Le Peni ustavate liitlaste esiletõus kahandab Bardella mõjuvõimu

Parempopulistliku partei Rahvuslik Liit (RN) ametlik esimees Bardella seisab silmitsi tõsiste süüdistustega. Praegu 31-aastane Bardella vahetas väidetavalt 2013. aastal antisemiitlikke sõnumeid.

Bardella on süüdistused tagasi lükanud, nimetades neid räigeks valeks. Bardella teatas, et kaebab uuriva väljaande Mediapart laimamise eest kohtusse.

Skandaal puhkes erakonna jaoks ebamugaval ajal, sest Le Pen on juba aastaid püüdnud RN-i distantseerida selle rassistlikust ja antisemiitlikust minevikust. Le Pen on siiski Bardellat avalikult toetanud ja kinnitanud talle oma täielikku toetust

"Süsteem teeb kõike, sealhulgas kõige vastikumaid asju, et püüda seda hoogu (RN-i toetuse kasvu) pidurdada," ütles Le Pen.

Politico kirjutab samas, et Bardella mõjuvõim hakkas parteis vähenema juba enne viimase skandaali puhkemist. Le Pen saab siiski osaleda 2027. aasta valimistel ning on enda ümber koondanud sugulasi ja pikaajalisi ustavaid kaasvõitlejaid.

Le Peni 27-aastane õetütar Nolwenn Olivier, kes on Bardella endine elukaaslane, on edutatud kommunikatsioonijuhiks. Samuti on taas soosingusse tõusnud Le Peni teine õetütar Marion Maréchal. Kampaanias lööb aktiivselt kaasa ka Le Peni väimees Philippe Olivier.

Samal ajal on mitmed Bardellaga seotud isikud kõrvale tõrjutud. Bardella on samas RN-i ametlik esimees ja Le Peni eeldatav valik peaministrikandidaadiks. Varem peeti Bardellat ka RN-i presidendikandidaadiks, kuna Le Pen ei saanud süüdimõistva kohtuotsuse tõttu esialgu ise kandideerida.

Le Peni kunagine parem käsi Florian Philippot märkis, et Le Pen on ka varem samasugust taktikat kasutanud. "Le Pen ja tema lähikond tõid teised inimesi tagasi ja asetasid nad rambivalgusesse, näitamaks, et sina (Bardella) pole enam see kõige lähedasem," ütles Philippot.

Politico märgib, et Le Peni perekond tõusis kohe rambivalgusesse, kui kohus andis talle suvel loa osaleda valimistel.

Lisaks pereliikmetele on tähtsatele ametikohtadele määratud ka Le Peni kauaaegsed toetajad. Tema endine kantseleiülem Renaud Labaye on saanud kampaaniadirektori asetäitjaks, samal ajal kui teine pikaajaline liitlane Sébastien Chenu vastutab nüüd kohalike piirkondade eest.

Le Peni lähikondlased pidasid seda taktikat pigem poliitiliseks tugevuseks kui nõrkuseks.

"Mõnel perel on poliitika lihtsalt veres," ütles üks Le Peni perekonnale lähedalseisev isik

Marine Le Pen on parteisisesed rivaalid kõrvale tõrjunud. 2015. aastal toetas ta oma isa ja partei asutaja Jean-Marie Le Peni erakonnast väljaheitmist pärast korduvaid antisemiitlikke avaldusi. Varem aitas ta aga isal erakonnast teisitimõtlejaid välja heita, tõrjudes seejuures kõrvale ka oma õe.

"Marine on halastamatu võitleja, mis on poliitikas tugevus. Tal on suurepärased poliitilised oskused, mida isa tõenäoliselt märkas," ütles RN-i kunagine tippjuht Jean-Yves Le Gallou.

Hiljem leppisid õed ära, kuid 2017. aastal langes Marine Le Peni viha alla Philippot. Viimane kaotas erakonna edasise suuna üle peetud sisevõitluse ja lahkus parteist.

"Le Peni puhul on nii, kas oled tema soosingus või mitte. Vahepealset varianti pole," ütles üks RN-i endine kõrge ametnik.

Bardella ise pidi suvel Le Penile teed andma.

"Tema (Bardella) süü seisnes selles, et ta tõepoolest tahtis saada presidendikandidaadiks ja tundis pettumust. Ta ei suutnud seda varjata ega muutuda üleöö lojaalseks alluvaks," ütles üks RN-i endine kõrge ametnik.

Bardella ja tema liitlased suunasid RN-i ka fiskaalse konservatiivsuse poole. Le Pen lubab aga presidendikampaanias kaitsta Prantsusmaa heaoluühiskonda ning tõsta taas kampaania keskmesse immigratsiooni ja elanike ostujõu.

Samal ajal kasutavad RN-i rivaalid juba Bardellaga seotud skandaali ära. Näiteks sotsialistide presidendivalimiste eelvalimiste kandidaat Raphaël Glucksmann väitis, et ükski suhtekorralduskampaania ei suuda muuta erakonna ajaloolist tausta. Ta viitas RN-i asutamisega seotud rassistlikele ja antisemiitlikele vaadetele.