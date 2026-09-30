X!

Politico: Le Peni ustavate liitlaste esiletõus kahandab Bardella mõjuvõimu

Välismaa
Jordan Bardella ja Marine Le Pen
Jordan Bardella ja Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Pierre Teyssot / Agf
Välismaa

Veebiväljaande Politico teatel valmistub Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen presidendivalimisteks, koondades enda ümber üha rohkem sugulasi ja usaldusväärseid kaasvõitlejaid. Samal ajal kahaneb tema kunagise protežee Jordan Bardella mõjuvõim.

Parempopulistliku partei Rahvuslik Liit (RN) ametlik esimees Bardella seisab silmitsi tõsiste süüdistustega. Praegu 31-aastane Bardella vahetas väidetavalt 2013. aastal antisemiitlikke sõnumeid.

Bardella on süüdistused tagasi lükanud, nimetades neid räigeks valeks. Bardella teatas, et kaebab uuriva väljaande Mediapart laimamise eest kohtusse.

Skandaal puhkes erakonna jaoks ebamugaval ajal, sest Le Pen on juba aastaid püüdnud RN-i distantseerida selle rassistlikust ja antisemiitlikust minevikust. Le Pen on siiski Bardellat avalikult toetanud ja kinnitanud talle oma täielikku toetust

"Süsteem teeb kõike, sealhulgas kõige vastikumaid asju, et püüda seda hoogu (RN-i toetuse kasvu) pidurdada," ütles Le Pen. 

Politico kirjutab samas, et Bardella mõjuvõim hakkas parteis vähenema juba enne viimase skandaali puhkemist. Le Pen saab siiski osaleda 2027. aasta valimistel ning on enda ümber koondanud sugulasi ja pikaajalisi ustavaid kaasvõitlejaid.

Le Peni 27-aastane õetütar Nolwenn Olivier, kes on Bardella endine elukaaslane, on edutatud kommunikatsioonijuhiks. Samuti on taas soosingusse tõusnud Le Peni teine õetütar Marion Maréchal. Kampaanias lööb aktiivselt kaasa ka Le Peni väimees Philippe Olivier.

Samal ajal on mitmed Bardellaga seotud isikud kõrvale tõrjutud. Bardella on samas RN-i ametlik esimees  ja Le Peni eeldatav valik peaministrikandidaadiks. Varem peeti Bardellat ka RN-i presidendikandidaadiks, kuna Le Pen ei saanud süüdimõistva kohtuotsuse tõttu esialgu ise kandideerida.

Le Peni kunagine parem käsi Florian Philippot märkis, et Le Pen on ka varem samasugust taktikat kasutanud. "Le Pen ja tema lähikond tõid teised inimesi tagasi ja asetasid nad rambivalgusesse, näitamaks, et sina (Bardella) pole enam see kõige lähedasem," ütles Philippot. 

Politico märgib, et Le Peni perekond tõusis kohe rambivalgusesse, kui kohus andis talle suvel loa osaleda valimistel. 

Lisaks pereliikmetele on tähtsatele ametikohtadele määratud ka Le Peni kauaaegsed toetajad. Tema endine kantseleiülem Renaud Labaye on saanud kampaaniadirektori asetäitjaks, samal ajal kui teine pikaajaline liitlane Sébastien Chenu vastutab nüüd kohalike piirkondade eest.

Le Peni lähikondlased pidasid seda taktikat pigem poliitiliseks tugevuseks kui nõrkuseks.

"Mõnel perel on poliitika lihtsalt veres," ütles üks Le Peni perekonnale lähedalseisev isik

Marine  Le Pen on parteisisesed rivaalid kõrvale tõrjunud. 2015. aastal toetas ta oma isa ja partei asutaja Jean-Marie Le Peni erakonnast väljaheitmist pärast korduvaid antisemiitlikke avaldusi. Varem aitas ta aga isal erakonnast teisitimõtlejaid välja heita, tõrjudes seejuures kõrvale ka oma õe.

"Marine on halastamatu võitleja, mis on poliitikas tugevus. Tal on suurepärased poliitilised oskused, mida isa tõenäoliselt märkas," ütles RN-i kunagine tippjuht Jean-Yves Le Gallou. 

Hiljem leppisid õed ära, kuid 2017. aastal langes Marine Le Peni viha alla Philippot. Viimane kaotas erakonna edasise suuna üle peetud sisevõitluse ja lahkus parteist.

"Le Peni puhul on nii, kas oled tema soosingus või mitte. Vahepealset varianti pole," ütles üks RN-i endine kõrge ametnik. 

Bardella ise pidi suvel Le Penile teed andma.

"Tema (Bardella) süü seisnes selles, et ta tõepoolest tahtis saada presidendikandidaadiks ja tundis pettumust. Ta ei suutnud seda varjata ega muutuda üleöö lojaalseks alluvaks," ütles üks RN-i endine kõrge ametnik. 

Bardella ja tema liitlased suunasid RN-i ka fiskaalse konservatiivsuse poole. Le Pen lubab aga presidendikampaanias kaitsta Prantsusmaa heaoluühiskonda ning tõsta taas kampaania keskmesse immigratsiooni ja elanike ostujõu. 

Samal ajal kasutavad RN-i rivaalid juba Bardellaga seotud skandaali ära. Näiteks sotsialistide presidendivalimiste eelvalimiste kandidaat Raphaël Glucksmann väitis, et ükski suhtekorralduskampaania ei suuda muuta erakonna ajaloolist tausta. Ta viitas RN-i asutamisega seotud rassistlikele ja antisemiitlikele vaadetele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:57

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Indrek Koff

19:48

Briti peaminister: Iraan oli ilmselt seotud õhubaasi vastu kavandatud rünnakuga

19:46

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

19:11

Tribuntsov alustab MM-i peaproovi: eelmine aasta näitas, et selline lähenemine sobib

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Sten Kauber: meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk

18:53

Kristjan Hallik: sümfooniaorkester on üks lääne kultuuriruumi tippsaavutustest

18:43

Politico: Le Peni ustavate liitlaste esiletõus kahandab Bardella mõjuvõimu

18:40

Päevakaja (30.09.2026 18:00:00)

18:40

Viru maakohus mõistis kolm narkokurjategijat aastateks vangi

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

29.09

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

10:15

Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

06:11

Tallinna linn peab sõda tänavakunstiga

09:11

Briti mereväe ülem: JEF loob uued lahinguüksused ja saab meie tuumaheidutuse

29.09

Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

11:12

AÜE-Iisraeli lend maandus väidetava pilootide kakluse tõttu Saudi Araabias

06:30

Babiš: Tšehhi saadaks Balti riikide toetuseks kaks brigaadi

10:49

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku Uuendatud

29.09

Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

12:54

Peterkop: kaitseministeeriumi kantsler vahetati seadusele vilistades

ilmateade

SPORT

19:46

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

19:11

Tribuntsov alustab MM-i peaproovi: eelmine aasta näitas, et selline lähenemine sobib

18:40

Rikberg esitas võrkpalliliidule oma nägemuse järgmiseks kaheks aastaks

17:50

Malõgina võttis eelmise nädala kaotuse eest revanši

loe: kultuur

19:57

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Indrek Koff

18:53

Sten Kauber: meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk

18:53

Kristjan Hallik: sümfooniaorkester on üks lääne kultuuriruumi tippsaavutustest

18:39

Lasnamäe paviljoni uued juhid: sütitas soov olla 16-aastaste eelistatuim näitusepaik

loe: eeter

15:21

ETV tähistab muusikakuud uue suure muusikamängu ja mitme kontserdiga

13:18

Psühholoog: konflikte ei tohi laste eest ära peita

13:15

Dominiiklaste ordumeister: maailm on oma olemuselt hea

11:44

Villu Veski: festivalikorraldajad otsivad aina erilisemaid kuulamisnurki

Raadiouudised

16:25

Viru maakohus mõistis narkokurjategijad aastateks vangi

16:15

Kiili ja Kunnas kandideerivad keskerakonna nimekirjas

15:25

Raadiouudised (30.09.2026 15:00:00)

12:55

Itaalia ja Tšehhi sooviks Euroopa Liidu süsinikuturu laiendust kärpida

12:50

Jäätmereformi mõju prügi sorteerimisele võib selguda alles mõne aasta pärast

12:35

Vallad ja linnad plaanivad kultuuritöötajate palgafondi tõsta

12:30

Kortermajade renoveerimist toetatakse edaspidi väiksemas mahus

12:25

Raadiouudised (30.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (30.09.2026 09:00:00)

29.09

Kapo juht: Venemaalt lähtuv sabotaažikatsete oht püsib

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo