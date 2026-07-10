Küsitlused: Le Pen võidab Prantsusmaa presidendivalimised

Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas tema kandideerimiskeeldu. Le Pen kandideerib nüüd Prantsusmaa presidendiks ning viimased küsitlused näitavad, et ta suudab need valimised ka võita.

LCI ja Le Figaro tellimusel läbi viidud Ifopi küsitlus näitas, et parempopulistide liider Le Pen võidab ülekaalukalt esimese vooru. Teises voorus suudaks Le Pen samuti oma peamisi vastaseid edestada.

Kui Le Pen läheks teises voorus vastamisi endise peaministri Édouard Philippe'iga, saaks parempopulist 54 protsenti häältest, tsentrist Philippe aga 46 protsenti. Endist peaministrit Gabriel Attali edestaks Le Pen tulemusega 55 : 45, vasakpopulistide liidri Jean-Luc Mélenchoni ees oleks tema edu aga mäekõrgune, vahendas The Telegraph.

Ka kanalite M6 ja RTL tellitud uuring kinnitas, et Le Pen suudaks teise vooru võita. Siiski selle uuringu kohaselt ootaks Le Peni tasavägisem võitlus ning ta alistaks Philippe'i tulemusega 51: 49.

The Telegraph märgib, et viimane süüdimõistev otsus on Le Peni toetust pigem suurendanud kui vähendanud.

Ifopi juht Frédéric Dabi märkis, et Le Peni toetus on kerkinud enneolematult kõrgele tasemele. Kui varem jäi ta toetuse poolest veidi alla oma mantlipärijale Jordan Bardellale, siis nüüd on see vahe kadunud.

Le Peni toetusele on kaasa aidanud mitu tegurit. Esiteks on nüüd selge, et just temast saab parempopulistide presidendikandidaat. Teiseks on Le Pen suurendanud oma toetust nooremate valijate, ettevõtjate ja mõõdukate parempoolsete seas.