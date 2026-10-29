Coolbeti peakontor koondab Eestis 130 töötajat

Äripäev kirjutas, et Coolbetile kuuluvas VG Estonia OÜ hingekirjas on registri andmetel kolmanda kvartali seisuga üle 300 töötaja. Ettevõte teatab oma kodulehel, et nende rahvusvaheline meeskond koosneb enam kui 1100 inimesest, kellest ligi 300 töötab Tallinna peakontoris.

Firma ei ole eelmise aasta aruannet esitanud, kuid 2024. aastal oli VG Estonia käive pea 23 miljonit eurot ja puhaskasum 311 000 eurot. Maksuametile esitatud kvartaliaruannete järgi on nende käive sellel aastal juba pea 60 miljonit eurot ning keskmine palk oli 4100 eurot.

Coolbetil on Eestis ka teine ettevõte Staycool OÜ, mis tegelebki Eestis hasart- ja spordiennustusmängude teenuse pakkumisega internetis.