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Uuring: Le Pen võidab Prantsusmaa presidendivalimised

Välismaa
Marine Le Pen
Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Välismaa

Viimase uuringu järgi on Prantsusmaa populaarseim poliitik parempopulistide liider Marine Le Pen, kes edestaks presidendivalimiste teises ehk viimases voorus kõiki seni küsitlustes testitud vastaskandidaate.

Le Peni kodupartei suurendab Prantsusmaal toetust ning tugevdas hiljuti oma positsiooni senatis ehk parlamendi ülemkojas. Parempopulistid saavad nüüd esimest korda moodustada senatis oma fraktsiooni.

Le Peni protežee ja parempopulistliku partei Rahvuslik Liit (RN) esimees Jordan Bardella ütles, et viimased senativalimised kinnitavad taas populistide toetuse kasvutrendi.

Le Peni positsioon on tugevnenud ka 2027. aasta presidendivalimiste küsitlustes. Toluna-Harrise septembriküsitluse järgi koguks ta esimeses voorus 33–36 protsenti häältest, samal ajal kui Jean-Luc Mélenchon koguks sõltuvalt kandidaatide koosseisust 16–17 protsenti. Küsitluse hüpoteetilistes teise vooru stsenaariumides edestaks Le Pen nii Mélenchoni kui ka endist peaministrit Édouard Philippe'i, vahendas The Times.

Viimases küsitluses on Le Peni ja Philippe'i vahe märgatavalt suurem kui mõnes varasemas uuringus. Le Pen koguks 57 protsenti ja Philippe 43 protsenti häältest.

Le Peni toetus pole küsitluse põhjal vähenenud ka pärast seda, kui apellatsioonikohus kinnitas tema 2025. aasta süüdimõistmise Euroopa Parlamendi raha väärkasutamise eest. Prantsusmaa presidendivalimisteni on siiski veel seitse kuud aega ning jõudude vahekord võib selle aja jooksul veel muutuda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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