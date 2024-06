Modi võimuliit juhib India üldvalimisi ootamatult napi ülekaaluga

Kuigi varasemate küsitluste põhjal ennustati India peaministri parteile Bharatiya Janata Party (BJP) ülekaalukat võitu, jäi see tulemata ning India peaminister Narendra Modi peab valitsuse moodustama oma liitlaste toel.

Pärast seda kui selgus, et Modi parteil ei õnnestu üldvalimistel enamust saavutada, andsid kaks tema liitlaskonna võtmeisikut teada Modi toetamisest.

Parteid Telugu Desam Party (TDP) ja Janata Dal (United) teatasid, et nende liit Modi BJP parteiga moodustab valitsuse ja Modist saab peaminister, vahendas Reuters.

Modi ise lausus teisipäeval, et rahvas on kolmandat korda näidanud oma usku tema partei juhitud Rahvusliku Demokraatliku Liidu (NDA) töösse ja ta lubas jätkata samal rajal, mida viimased kümme aastat on käidud.

India aktsiaturg langes niipea kui häälte lugemine andis mõista, et Modi partei ei saavuta ennustatud ülekaalukat enamust. India aktsiaturul oli halvim päev pärast 2020. aasta märtsi.

BJP seisis vastamisi üle kahe tosina poliitilise partei ühise opositsiooniliiduga INDIA.

India opositsioonijuht Rahul Gandhi, keda peaminister Modi ja tema toetajad on kümnendi jooksul pilganud, tegi teisipäeval vapustava tagasituleku, juhtides liitu, mis saavutas märkimisväärseid läbimurdeid valitseva partei tugipunktides.

2019. aasta valimistel kogus Gandhi partei 543-liikmelises parlamendis vaid 52 kohta, kuid tänavuste valimiste häältelugemise põhjal on tal tõenäosus see arv kahekordistada.

Kuigi Gandhi partei Kongress jääb veel üheks ametiajaks võimust kõrvale, on neil nüüd oluliselt tugevamas opositsioonis keskne hääl.

India valimised on maailma suurimad – kokku tuleb lugeda üle 640 miljoni hääle. Valimised algasid juba 19. aprillil. Lõplikud tulemused selguvad teisipäeva õhtul või kolmapäeva varahommikul.