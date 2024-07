Modi käis Putini juures India-Vene suhteid edendamas

Tegemist oli India valitsusjuhi esimese visiidiga Venemaale pärast selle täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta alguses. Sõda Ukrainas on kahjustanud ka Vene-India suhteid ning lähendanud Moskvat Hiinale, mis on India põline rivaal, märkis uudisteagentuur AP.

Modi teatas pärast esmaspäeval Moskvas maandumist sotsiaalmeedias tehtud inglis- ja venekeelses postituses, et ootab visiidist kahe riigi vaheliste erilise ja privilegeeritud partnerluse edasist süvendamist. "Tugevamad sidemed meie riikide vahel tulevad suuresti kasuks meie rahvastele," kirjutas Modi postituses, kuhu pani ka pildi sellest, kuidas ta Putinit tervitades kaisutab.

Gratitude to President Putin for hosting me at Novo-Ogaryovo this evening. Looking forward to our talks tomorrow as well, which will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. pic.twitter.com/eDdgDr0USZ — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

Venemaal on Indiaga tugevad sidemed juba külma sõja ajast ning India roll Venemaa kaubanduspartnerina kasvanud alates täiemahulisest sõjast Ukrainas. India ja Hiina on saanud Vene nafta peamisteks ostjateks pärast seda, kui lääneriigid kehtestasid Venemaale sanktsioonid, millega piirasid Moskva ligipääsu lääne turgudele. Nüüd saab India 40 protsenti oma naftaimpordist Venemaalt, vahendas AP analüütikute hinnangut.

India on Modi juhtimisel hoidunud Venemaa agressiooni Ukrainas hukka mõistmast ning rõhutanud rahumeelse lahenduse leidmise vajadust.

Kahe riigi partnerlus on siiski muutunud hapramaks, kuna Venemaa on tihendanud oma suhteid Hiinaga. Rahvusvaheline avalikkus pani tähele, et Modi ei osalenud eelmisel nädalal Kasahstanis peetud Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel. Tegemist on Moskva ja Pekingi algatusel loodud julgeolekuühendusega.

Mõttekoja Chatham House Lõuna-Aasia suuna teadur Chietigj Bajpaee ütles AP-le, et India on üha enam võõrdumas koostööformaatidest, milles domineerivad Moskva ja Peking. "Sellest annab tunnistust India suhteliselt madala taseme esindatus eelmise aasta Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumisel ja nüüdne Modi eemalejäämine selle tippkohtumisest," ütles Bajpaee.

AP meenutas Hiina ja India piiritülisid, millest viimane lahvatas 2020. aasta juunis, kus kahe riigi sõjaväelased võitlesid kive, kaikaid ja rusikaid appi võttes ning milles hukkus vähemalt 20 India ja neli Hiina sõdurit. Hoolimata kõnelustest on pinged New Delhi ja Pekingi vahel püsima jäänud ja see on imbunud India suhetesse Venemaaga.

"Venemaa suhted Hiinaga on valmistanud Indiale teatavat muret seoses Hiina suurenenud enesekehtestamisega regioonis," ütles endine India suursaadik Venemaal D. Bala Venkatesh Verma uudisteagentuurile AP.

Kuid Modi püüab ilmselt jätkata tihedaid suhteid Venemaaga, mis on siiani olnud India peamine relvatarnija.

Kuna Venemaa relvatööstus varustab praegu peamiselt Vene armeed Ukrainas, on India oma kaitsehankeid mitmekesistanud, ostes rohkem relvastus USA-lt, Iisraelist, Prantsusmaalt ja Itaaliast.

"Kaitsekoostöö on selgelt prioriteetne valdkond," ütles Bajpaee ja lisas, et 60 protsenti India sõjavarustusest ja -süsteemidest on seni endiselt Venemaa päritolu.

"Oleme näinud mõningaid viivitusi varuosade tarnimisel ... pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse," ütles ta. "Usun, et mõlemad riigid peavad sõlmima sõjalise logistika lepingu, mis sillutaks teed suuremale kaitsevahetusele."

Pärast vahistamismäärust, mille Rahvusvaheline Kriminaalkohus väljastas 2023. aastal tema tegevuse eest Ukrainas, on Putin viimastel aastatel harva välisvisiitidel käinud, nii et Modi reis võib aidata Venemaa liidril oma prestiiži tõsta.

"Me näeme Putinit nagu nostalgiareisil – ta käis Vietnamis, Põhja-Koreas," ütles Venemaa, Euroopa ja Aasia uuringute keskuse analüütik Theresa Fallon. "Minu arvates üritab ta näidata, et ta ei ole Hiina vasall, et tal on valikuvõimalusi ja et Venemaa on endiselt suur jõud."

Carnegie Venemaa Euraasia keskuse juht Aleksandr Gabujev ütles, et Putini suhtlus rahvusvahelisel areenil näitab, et ta pole kaugeltki isoleeritud ja et Venemaa on riik, mida ei saa maha kanda.

Modi ja Putini läbirääkimistel on olulisel kohal ka kaubanduse areng, eriti kavatsused arendada merekoridor India peamise sadama Chennai ja Vladivostoki vahel, mis on värav Venemaa Kaug-Idasse.

India ja Venemaa vaheline kaubavahetus on tugeva energiakoostöö tõttu järsult kasvanud, ulatudes 2023.–2024. majandusaastal 65 miljardi dollarini, ütles India välisminister Vinay Mohan Kwatra reedel ajakirjanikele. Majandusaastal 2023–2024 ulatus India import Venemaalt 60 miljardi dollarini ja eksport nelja miljardi dollarini, ütles Kwatra. India majandusaasta kestab aprillist märtsini.

Välisminister lisas, et India üritab parandada kaubavahetuse tasakaalustamatust Venemaaga, suurendades oma eksporti. India suurimad ekspordiartiklid Venemaale hõlmavad ravimeid ja farmaatsiatooteid, telekommunikatsiooniseadmeid, rauda ja terast, meresaadusi ja masinaid.

Venemaalt imporditakse peamiselt toornaftat ja naftasaadusi, kivisütt ja koksi, pärleid, vääris- ja poolvääriskive, väetisi, taimeõli, kulda ja hõbedat.

Modi kohtus Putiniga tema Moskva lähedal asuvas residentsis, millele järgnesid teisipäeval Kremlis kõnelused. Viimati käis Modi Venemaal 2019. aastal, kui ta osales foorumil Kaug-Ida sadamas Vladivostokis ja kohtus seal Putiniga. Liidrid kohtusid ka 2022. aasta septembris Usbekistanis Shanghai koostööorganisatsiooni bloki tippkohtumisel.

Meedia: Modi palus Putinil India palgasõdurid vabaks lasta

Väidetavalt olevad Modi kohtumisel Putiniga tõstatanud ka India kodanikest sõdurite osalemise Venemaa sõjas Ukraina vastu ning palunud Putinil aidata neil kodumaale naasta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus seda teemat ajakirjanike küsimustele vastates kommenteerimast.

Selle kohta, et Vene relvajõudude koosseisus Ukrainas sõdib ka välisriikide kodanikke, on meedia ka varem kajastanud. Nii on räägitud aafriklastest ning ka Nepali kodanikest. Pärast Putini külaskäiku Põhja-Koreasse on hakanud veelgi visamalt levima ka juba varem käinud jutud põhjakorealaste saatmisest Ukrainasse sõdima.

Zelenski: Modi Moskva-visiit mõjub rahupüüdlustele laastavalt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris teisipäeval jõuliselt India peaministri külaskäiku Venemaale, mis langes kokku Vene relvajõudude esmaspäeval toimunud ohvriterohke õhurünnakuga Kiievi lastehaiglale.

"Tegu on tohutu pettumuse ja laastava hoobiga rahupüüdlustele – näha maailma suurima demokraatia juhti embamas maailma kõige verisemat kriminaali Moskvas sellisel päeval," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

In Ukraine today, 37 people were killed, three of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia's brutal missile strike.



A Russian missile struck the largest children's hospital in Ukraine, targeting young cancer patients. Many were… pic.twitter.com/V1k7PEz2rJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

Ukraina teatel saab haigla lähistel leitud raketitükkide põhjal öelda, et hoonet tabas esmaspäeval toimunud Vene õhurünnakute laines tiibrakett H-101 (vene keeles X-101, inglise keeles Kh-101), milles hukkus üle riigi vähemalt 41 ukrainlast.

Venemaa väitis tõendeid esitamata, et haiglat tabas Ukraina raketitõrje.

Uudisteagentuur Reuters teatas teisipäeva lõunal, et Modi ütles Putinile, et süütute laste surm sõjas, konfliktis või terrorirünnakus oli "väga valus". Ta ütles ka, et lahendust Ukraina sõjale "ei leia lahinguväljal ... me peame leidma rahu läbirääkimiste teel".

Putin ütles enne Modit kõneldes, et nende kahe riigi vahel on eriline strateegiline partnerlus ja tänas teda jõupingutuste eest leida sõjale rahumeelne lahendus.