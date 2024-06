Räpinas avati paberivalmistamise ajalugu kirjeldav installatsioon

Räpina paberivabriku sissepääsu ees oleval mururibal saab näha savivorme, vanapaberi pakke ning punastest tellistest laotud vanni, kus on vanapaberi mass koos purustatud raharibadega, mis ilmestab erineva paberi taaskasutust.

"See on nüüd see koht Kagu-Eestis, mis on ühe grupi kunstike poolt oma puudutuse saanud ja üks selline auk, üks selline mõttetu auk on tee ääres saanud mõtte ja vormi. Meie näeme seda kui meie nägu – väravat külalistele meie juurde," rääkis Räpina paberivabriku juhataja Kaur Palm.

Kui algselt valmistati Räpinas paberit kasepuidust, siis selle ajaloolise tõiga ilmestamiseks istutati maa-alale 18 kaske.

"Nad kasutavad siin ainult ümbertöödeldud vanapaberit, puid nad maha ei võta nende tööstuse pärast, siis oli mul selline soov, et ma tahaks siia kased istutada sümboliseerimaks seda, et laseme kaskedel kasvada ja teeme paberi vanast ümbertöödeldud paberist," selgitas kunstnik Ingrid Allik.