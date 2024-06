Latvenergo kavandab Eestisse kümneid päikese- ja tuuleenergiajaamu

Lüganuse päikeseelektrijaama võimsus on seitse megavatti ja selle ehitus maksis 3,5 miljonit eurot.

Lähima kuue aasta jooksul kavatseb Latvenergo investeerida taastuvenergia arendamisse Eestis üle poole miljardi euro.

Praegu kaalub Latvenergo tütarettevõte Elektrum Eesti enam kui 20 taastuvenergiajaama omandamist.

Ettevõtte hinnangul hakkab taastuvenergeetika Balti riikides koonduma väiketootjatelt suurte energiafirmade kätte.

"Olukorras, kus päikese- ja tuuleenergia oluline mahu kasvamine toimub ja juba täna näeme, et teatud tundidel on kas tootmine nullis või suisa miinuses, arvame meie, et kui ei ole sellist suurt portfelli klientidest, mis on kolmel suuremal elektritootjal-müüjal Baltikumis, siis on väga keeruline tegelikult balansseerida seda taastuvenergiat. Seetõttu meie arvame, et pikas jooksus on Latvenergo ja veel kaks riiklikku ettevõtet need suuremad päikese- ja tuuleenergiaparkide omanikud," ütles Elektrum Eesti juht Agnes Makk.