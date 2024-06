India ja USA tugevdavad kaitse- ja kaubandussidemeid

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan on India pealinnas New Delhis kahepäevasel visiidil. Tegemist on USA ja India esimese kõrgetasemelise kohtumisega pärast seda, kui peaminister Narendra Modi kindlustas endale India valimistel kolmanda järjestikuse ametiaja.

Sullivan kohtus oma ametikaaslase Ajit Dovaliga, et arutada edasiminekut kriitiliselt oluliste arenevate tehnoloogiate algatuse osas, mille kaks riiki käivitasid 2022. aastal.

Algatus sillutab teed koostööks pooljuhtide tootmise ja tehisintellekti arendamise vallas. Samuti on see ülioluline lepingu sõlmimisel, mis võimaldab USA firmal General Electric teha koostööd India ettevõttega Hindustan Aeronautics, et toota Indias reaktiivmootoreid.

Sullivan pidas ka kõnelusi Modiga, kus mõlemad kinnitasid oma pühendumust New Delhi ja Washingtoni vaheliste sidemete tugevdamisele. Samuti kohtus ta välisminister Subrahmanyam Jaishankariga.

Teisipäeval seisab USA rahvusliku julgeoleku nõunikul ees kohtumine tööstuse ja ettevõtete juhtidega.