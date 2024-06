Haabjamatk Türilt Pärnusse tutvustab ühepuulootsiku ehitamise kultuuri

Matkajad on teel neli päeva, et viia kevadpealinnast Türilt valitsemissau suvepealinna Pärnusse.

Ligi 100-kilomeetrist retke Pärnu jõel korraldab Rohelise Jõemaa Koostöökogu Aivar Ruukeli eestvedamisel teist aastat järjest.

Haabjamatka peamine eesmärk on tutvustada iidset haabjate valmistamise kultuuri, mis on Soomaal elus püsinud sajandeid.

"See on ainukene koht Euroopa Liidus, kus mehed on pidevalt neid haabjaid ehitanud. Just sellise põlvkonnalt põlvkonnale edasi antud nähtusena seda mujal ei ole. /.../ Igal õhtul kell seitse on meil loengud. Täna Tarmo Mikussaar räägib loodusest, homme Dmitri Sädus veeteedest ja vanadest paatidest ja ülehomme Aldur Vunk kiviaja asustusest Pärnu jõe ääres. Peatuspaikades saab ka haabjaid proovida. Retkel on meil küll kohad juba täis," rääkis haabjate ehitaja ja loodusgiid Aivar Ruukel.