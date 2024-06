Assange pääses vabadusse ja lendab koju Austraaliasse

Wikileaksi avalduse kohaselt viidi 52-aastane austraallane esmaspäeval Belmarshi vanglast Londoni Stanstedi lennujaama.

Assange läks seal lennukile, mis lendas nimetamata sihtkohta. Hiljem selgus, et ta sõidab Austraaliasse.

USA kohtudokumentide kohaselt on Assange nõustunud vastutasuks oma vabaduse eest süüd tunnistama osas, mis puudutab sõjasaladuste avaldamist.

Assange on Ühendriikides tagaotsitav mitme süüdistuse alusel, mis on seotud Wikileaksi 2010. aastal avaldatud salastatud dokumentidega.

Austraalia valitsus teatas teisipäeval, et on teadlik Wikileaksi asutaja Assange'i kohtumenetluse arengust Ühendriikides ja märkis samas, et kohtuasi oli juba liiga kaua veninud.

"On olnud selge, et härra Assange'i juhtum on veninud liiga kaua ja tema jätkuvast vangistusest pole midagi kasu," ütles peaminister Anthony Albanese valitsuse pressiesindaja.

Assange'i naine Stella tänas teisipäeval toetajaid raugematu toetuse eest. "Julian on vaba!!!!" kirjutas naine sotsiaalmeedias. "Sõnad ei saa väljendada meie tohutut tänulikkust kõigile, kes toetasid ülemaailmset survet tema vabastamiseks," lisas naine.

Karistus loetakse ilmselt kantuks

Süüdistuse esitamine toimub eeldatavasti kolmapäeva hommikul USA territooriumil Saipanis. Talle mõistetakse 62 kuud, mille ta on juba Londonis vanglas veetnud, ja pärast karistuse määramist lubatakse tal naasta Austraaliasse, ütlesid allikad.

Trumpi administratsiooni justiitsministeeriumi ametnikud, kes Assange'i süüdistasid, püüdsid tema tööd ajakirjandusest eristada, väites, et Assange palus salastatud materjali ja teadis, et selle avaldamine seab inimeste elu ohtu.

Obama administratsioon kaalus samuti Assange'i süüdistamist, kuid loobus, kuna muretses, kuidas see võiks mõjutada tavapärast ajakirjandust.

Bideni administratsiooni ametnikud pidid otsustama, kuidas edasi minna, arvestades mõningaid paralleele Assange'i töö ja ajakirjanduse vahel ning aja möödumist, mis sisuliselt tähendab, et ta on juba kandnud igasuguse karistuse, mille ta kohtuprotsessi järel saaks.

Assange on pidanud keerulist ja kohati sürreaalset võitlust, et vältida USA kohtuprotsessi. Esialgu vahistati ta 2010. aastal Rootsis esitatud vägistamissüüdistuste tõttu. 2012. aastal otsis ta varjupaika Ecuadori saatkonnas Londonis ja viibis seal aastaid, kasvatades kahte last ja võõrustades külalisi, sealhulgas näitlejanna ja modell Pamela Andersoni ning popstaari Lady Gagat.

Assange vihastas aga Ecuadori saatkonna ametnikke sellega, et ei koristanud oma kassi järel ja sõitis koridoris rulaga. Pärast saatkonnast väljaviskamist vangistati Assange kohe Londonis.

Briti kohtunik otsustas, et kuna Assange on varem õigusemõistmist vältinud, tuleks teda hoida Belmarshi vanglas, kuni USA väljasaatmisotsus langetatakse. Sellest ajast alates on ta püüdnud mitmel viisil oma väljaandmist vaidlustada.