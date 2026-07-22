Epsteiniga seostatud Prantsuse modelliotsija leiti kodust surnuna
Prantsusmaa prokuratuur teatas kolmapäeval, et vanglas surnud USA finantsistist seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga lähedalt seotud Prantsuse modelliotsija leiti oma Pariisi lähedal asuvast kodust surnuna.
Prantsusmaal uurimise all olnud 69-aastane Daniel Siad oli üks mitmest prantslasest, keda süüdistati Epsteini abistamises naistega kaubitsemisel ja nende kuritarvitamisel.
Nanterre'i prokuratuur alustas Siadi surma põhjuste väljaselgitamiseks uurimist. Tema nimi esines enam kui tuhandes Epsteini toimikuga seotud dokumendis. Ühes 2014. aasta kirjas võrdles Siad naiste värbamist kalapüügiga, vahendas Le Monde.
2020. aastal vahistati Prantsusmaal modelliagent Jean-Luc Brunel, keda süüdistati samuti naiste vahendamises Epsteinile. Brunel leiti 2022. aastal vanglast surnuna.
Epstein suri 2019. aasta suvel New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP/Le Monde