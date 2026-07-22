Epsteiniga seostatud Prantsuse modelliotsija leiti kodust surnuna

Epstein suri 2019. aasta suvel New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Nanterre'i prokuratuur alustas Siadi surma põhjuste väljaselgitamiseks uurimist. Tema nimi esines enam kui tuhandes Epsteini toimikuga seotud dokumendis. Ühes 2014. aasta kirjas võrdles Siad naiste värbamist kalapüügiga, vahendas Le Monde.

Prantsusmaal uurimise all olnud 69-aastane Daniel Siad oli üks mitmest prantslasest, keda süüdistati Epsteini abistamises naistega kaubitsemisel ja nende kuritarvitamisel.

Prantsusmaa prokuratuur teatas kolmapäeval, et vanglas surnud USA finantsistist seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga lähedalt seotud Prantsuse modelliotsija leiti oma Pariisi lähedal asuvast kodust surnuna.

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