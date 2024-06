Tarvastu mõisas toodi lavale komöödia Oskar Lutsust ja tema tegelaskujudest

Laval on "Kapsapeast" tuttav taluperemees Saamuel Pliuhkam ja tema tulevane väimees Tõnis Sägi, aga samuti Lutsu kõige ebaõnnestunumast näidendist "Laul õnnest" pärit toimekas Hannes, piimameier Julius Jõuram ja teised. Kuid kõige keskmes on siiski kirjanik Oskar Luts, kes oma päris nime varjates esitleb ennast kuulsa luuletaja Juhan Liivina.

"Tema on hakanud kahtlema, kas tema tegelased on õnnelikud. Ja kui tema tegelased ei ole õnnelikud, siis äkki ei ole tema ka õnnelik. Äkki ei saagi ta õnnelik olla? Sest tal on peas üks okas: ta arvab, et ta on ühe asja, ühe näidendi, väga halvasti kirjutanud ja see närib hinge. Ta püüab aru saada, kas on vaja midagi parandada, kas on võimalik midagi parandada," rääkis Oskar Lutsu osatäitja Lauri Kink.

Lavastus pakub ohtrasti tsitaate Lutsu loomingust, kuid lavastuslike võtetega tullakse ka kaasaega. Nii tõmmatakse käima muruniiduk, sest ühe õige taluperemehe muru peab korras olema, pauguvad püstolid ja mehed keerutavad oma raha börsil.

"Miks Luts kirjutas üldse selliseid näidendeid – et kritiseerida selle aja ühiskonda; et aru saada, et vaadake, millised te olete. Ja nüüd on meil aeg vaadata endale korraks otsa. Aga see ei ole pahatahtlik peegel. Ma tahan pakkuda publikule head emotsiooni ja ma loodetavasti seda ka teen, aga andes ka väikse mõtteaine juurde. See on see, mida ma tahan," lausus lavastaja Peep Maasik.

Suvelavastust "Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest" mängitakse Viljandimaal Tarvastu mõisa tallihoovis 15 korral.