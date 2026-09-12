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Saksa meedia: Leipzigi droonirünnaku taga on Venemaa sõjaväeluure

Välismaa
Leipzigi lennujaamast leiti 4. augustil lõhkeainega droon.
Leipzigi lennujaamast leiti 4. augustil lõhkeainega droon. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/EHL Media
Välismaa

Saksamaa ajaleht viitas luurearuannetele, mis seovad Leipzigi lennujaamas toimunud ebaõnnestunud rünnaku Venemaa sõjaväeluure agentuuriga GRU. Ühe kahtlusaluse seosed GRU-ga olid teada juba tema riiki sisenemisel, kuid sellegipoolest ei pandud teda jälgimise alla.

Saksamaa ajaleht Welt am Sonntag (WaS) tsiteeris luurearuandeid, mis seovad hiljutise ebaõnnestunud droonirünnaku Leipzigi/Halle lennujaamas otseselt Venemaa sõjaväeluure agentuuriga GRU.

Laupäeval avaldatud artiklis kirjutas Welt am Sonntag, et rünnakukatse logistika eest vastutas mees, kellel olid teadaolevad seosed GRU-ga.

Lisaks märgiti, et need seosed olid Saksa ametivõimudele teada juba siis, kui mees Türgist riiki sisenes, kuid sellegipoolest ei pandud teda pärast saabumist jälgimise alla.

Ajalehe viidatud salastatud julgeolekuhinnangute kohaselt viibib Venemaa kodanik nüüdseks oma kodumaal, olles lennanud Berliini-Brandenburgi lennujaamast Serbiasse.

Raportis nimetati kaasosaliseks ka teist meest, Valgevene kodanikku.

Arvatakse, et lõhkeained toodi Saksamaale Bulgaariast ja Serbiast

Saksa luureallikate teatel smugeldati intsidendis kasutatud lõhkeained tõenäoliselt veokiga Saksamaale Bulgaariast ja Serbiast ning ladustati pärast Leipzigisse jõudmist maa-alustesse hoidlatesse.

Berliin tegi kiiresti selgeks, et Leipzigi/Halle lennujaamast leitud asitõendid – sealhulgas drooni konfiguratsioon, lõhkeained ja teistes Venemaa hübriidrünnakutes kasutatud mehhanismid – viitavad Venemaa vandenõule.

Augusti alguses teatas Saksamaa leht BILD, et ametivõimud leidsid drooni kaugjuhtimispuldi antennilt DNA-jälgi. Need proovid langesid väidetavalt kokku DNA-ga, mis leiti 20. juulil 2024 toimunud süütamisrünnaku sündmuskohalt Saksamaa kullerfirma DHL hallatavas logistikakeskuses Leipzigis.

Vahejuhtum Leipzigi/Halle lennujaamas, mis on Ukrainale suunatud sõjalise abi sõlmpunkt, toimus 4. augusti õhtul. Intsidendiga oli seotud lõhkeainega laetud droon, mis leiti Ukraina transpordilennuki lähedalt.

Ametivõimudel õnnestus droon kahjutuks teha ning pärast avalikke spekulatsioone Moskva seotusest intsidendiga süüdistas Saksamaa valitsus septembri alguses ametlikult Venemaad.

Laupäevases artiklis märgiti, et Berliin tegi sellise järelduse eespool mainitud luurearuannete põhjal.

Selle järelduse tulemusena teatas Saksamaa Venemaa peakonsulaadi sulgemisest Bonnis.

Kreml reageeris sellele omakorda Saksamaa kultuurivahetusorganisatsiooni Goethe Instituudi esinduste sulgemisega üle kogu Venemaa.

Sarnaselt paljudele varasematele hübriidrünnakutele on Venemaa eitanud igasugust seotust intsidendiga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: DW

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