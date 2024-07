Terras: rohepöördes tuleb kaitsta Euroopa konkurentsivõimet

"Kui me täna vaatame, milline on elektrimootoritega või elektriautode turg, siis me näeme, et Hiina domineerib täielikult kogu aku- ja muud tehnoloogiat. Seetõttu peaks rohepöördele lähenedes kasutama ära ka muid tehnoloogilisi võimalusi, näiteks e-kütus, mis annab võimaluse konkureerida elektriautodega," ütles Terras.

Praeguse Euroopa Liidu kokkuleppe järgi, mida EPP soovib üle vaadata, on keelatud alates 2035. aastast toota sisepõlemismootoriga autosid, mis töötavad bensiini ja diislikütuse peal. EPP soovib aga uut strateegiat, mis hõlmaks e-kütuste, biokütuste ja vähese CO2-heitega kütuste kasutamist.

EPP soovi rohepöörde hoogu maha võtta ning kliimameetmete ja looduskaitsega mõnevõrra piiratumas ulatuses tegelemise kohta ütles Terras, et läbirääkimistesse tuleks kaasata ka kolmandad riigid.

Terrase sõnul tuleks põllumeeste huvidel samuti silm peal hoida. "Põllumehed on täna juba ägavad erinevate rohepöördest tingitud kohustuste täitmisel bürokraatlikus mõttes. Lisaraha tuleb juurde, aga palju rohkem on paberimääret ja seda tuleb igal juhul vähendada," märkis Eesti eurosaadik.

Edasiste plaanide osas ütles Terras, et Euroopa Parlament hakkab peatselt arutama ka otsetoetuste küsimust ja uut ühist põllumajanduspoliitikat, kus põllumeeste huvid oleks edaspidi paremini kaitstud.