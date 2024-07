Läti kohus mõistis Kremli-meelse aktivisti kolmeks aastaks vangi. Kohus leidis, et naine on süüdi Venemaa sõjakuritegude ning Nõukogude Liidu genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude avalikus kiitmises ja õigustamises.

Süüdistuse kohaselt riputas Jelena Kreile oma elukoha akendele Venemaa lipud kirjaga "Jumal kaitse Lätit", ilma kirjata Venemaa lipud ning lipud kirjaga "Putin minu sõber" ajavahemikus 7. märtsist 2023 kuni 15. juunini 2023, et avalikult väljendada oma toetust Venemaale, kirjutas Läti Rahvusringhääling.

Kreile lisas ka järjestikku siniseid, punaseid ja valgeid kleeplinte, moodustades nendest Vene lipu, samuti punase sertifikaadi, millel oli Venemaa vapp ja kiri "МВД России" (Venemaa siseministeerium). Ta postitas ka foto neljast naisest, kellest ühel oli seljas punane kleit Nõukogude Liidu sümboliga – sirp ja vasar. Taustal oli riidetükk, millel olid järjestikku valge, sinine ja punane värv, kujutades Venemaa lippu.

Viis päeva eelvangistuses veedetud aeg arvestatakse karistuse kandmise aja sisse. Otsust saab edasi kaevata Riia regionaalkohtusse.

Naine enda süüd ei tunnistanud.

Mai lõpus edastati Riia Linnakohtule veel üks kriminaalasi, milles Kreilet süüdistatakse. Süüdistuse kohaselt paigaldati Kreile elukoha akendele USA lipu värvides riie, samuti asetati kangast taustale foto kahest inimesest, kellel olid Nõukogude Liidu armee vormiriietust meenutavad mundrid ning Nõukogude Liidu lippu meenutav kujutis. Kohtuprotsessi kuupäev ei ole praeguseks määratud.

Kreilet on korduvalt nähtud avalikes kohtades ja üritustel kandmas õlakotti, millel on sümbol "Z", mida kasutatakse Venemaa sõjategevuse toetamise märgina.

Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskus Re: Baltica on varem teatanud, et Kreile on koduperenaine, kes on sündinud ja kasvanud Lätis, kuid oskab läti keeles vaid väheseid sõnu. Väidetavalt tärkas temas protestivaim Covid-19 pandeemia ajal, kui poodi sisenemiseks nõuti vaktsineerimissertifikaati. Tema esimesed kokkupõrked korrakaitsega algasid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Naine on korduvalt öelnud ajakirjanikele, et ta ei toeta sõda ega Venemaa presidenti Vladimir Putinit.