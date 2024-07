Valjala tehnikaklubi noored kaunistasid oma garaaži grafitiga

Kui igapäevaselt saavad Valjala noorte tehnikaklubis noored sõrmed õliseks mõnd motikat putitades, siis tegelikult on aktiivsetel noortel andeid hoopis rohkem. Juba teist aastat määrivad nad sõrmi ka värvidega ehk proovivad kätt grafitikunstis.

"Ma tegin eelmise aasta laagris smurfi. See on mu esimene töö ja see on siiamaani püsinud. Ma sain tänu sellele uue hüüdnime ja nüüd mind kutsutakse Smurfiks siin laagris," rääkis Loona-Maria.

Juhendaja Annikki Aruväli on laagris pigem konsultandi rollis. Kõik see, mis seintele tuleb, tulebki noorte endi seest.

"Nendest noortest, kes praegu siin on, on kolm ainult enne natuke saanud proovida, teised pole üldse teinud. Aga kirge on kõvasti. Ma tean, et mõned vaatavad natuke kriitilise pilguga ja ütlevad, et kas see on kunst või ei ole. Mina arvan, et see, et me anname noortele turvalises keskkonnas tegeleda loominguga, ennast väljendada ja ühiskonnale anda sõnumid teemadest, mis neid puudutavad, on kunst ja see on oluline," rääkis Aruväli.

Tegelikult oleks sellisel noorte loomingul Saaremaal võimalused, et mõnessegi paika ja halli argipäeva üle aastate taas särtsu juurde tuua.

"Meile on juba pakutud, et kuulge, te teete sellist asja, äkki tulete ja teete meil ka. Selles mõttes kohtade puudust vist ei ole," ütles Valjala noorte tehnikaklubi juht Mehis Peegel.

"Me hakkame fööniksit seinale joonistama. Kava on täitsa valmis. Mõtlesime, et teeme fööniksi, siis tulevad ronitaimed üles ja praegu värvime seina mustaks," rääkis Sebastian.