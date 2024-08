Tarbijahinnaindeksi kasv kiirenes juulis 3,4 protsendini

Võrreldes juuniga kasvasid hinnad 0,3 protsenti.

Mulluse juuliga võrreldes olid kaubad 1,7 protsenti ja teenused 6,3 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuhi Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid tarbijahinnaindeksit 2023. aasta juuliga võrreldes enim mitmesuguste kaupade ja teenustega seotud hinnamuutused. Sealjuures on ilu- ja hügieeniteenused kallinenud 13,3 protsenti ja hügieenitarbed 10,7 protsenti. Suuremat mõju avaldasid veel transpordiga seotud hinnamuutused, kus reisijate vedu teedel oli 18 protsenti, bensiin üks protsent ja diislikütus 4,7 protsenti kallim.

Toidukaupadest on eelmise aasta juuliga võrreldes enim kallinenud oliivõli (48,5 protsenti), mahlad ja siirupid (47,6 protsenti) ning kakao (18,0 protsenti). Odavnenud on aga värske köögivili (-15,6 protsenti) ja suhkur (-20,5 protsenti).

Juuniga võrreldes mõjutasid juulis tarbijahinnaindeksit enim ühelt poolt veevarustuse, kanalisatsiooni ja gaasi kallinemine ning teiselt poolt rõivaste ja jalatsite laialdased soodusmüügid.

Juunis pidurdus Eesti tarbijahinnaindeksi aastane kasv 2,5 protsendi juurde ja see tekitas ootuse, et hinnakasv on seisma jäämas. Viimati oli tarbijahinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga väiksem kui 2,5 protsenti 2021. aasta aprillis, mil see oli 1,9 protsenti.