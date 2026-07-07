X!

Tarbijahinnaindeks tõusis juunis 2,3 protsenti

Majandus
Maikuuga võrreldes toidukaubad juunis odavnesid, kuid aastases võrdluses siiski kallinesid.
Maikuuga võrreldes toidukaubad juunis odavnesid, kuid aastases võrdluses siiski kallinesid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Statistikaameti andmetel langes tarbijahinnaindeks juunis võrreldes maiga 0,5 protsenti ja tõusis võrreldes 2025. aasta sama ajaga 2,3 protsenti. Eelmise aasta juuniga võrreldes olid kaubad 1 protsent ja teenused 4,2 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski selgitas pressiteate vahendusel, et tarbijahinnaindeksi 0,5-protsendine langus kuude võrdluses ei ole ebatavaline – eelmisel aastal oli taolisi hinnalangusi mitmel korral, viimati detsembris.

"Kuid aastases võrdluses oli nii väike hinnatõus kui praegune 2,3 protsenti viimati 2021. aasta aprillis. Osaliselt on selle taga eelmise aasta juuni kõrge indeks, samas veelgi olulisema põhjusena võib välja tuua hinnalangused rohkem kui pooltes valdkondades, sh toidu ja mittealkohoolsete jookide rühmas, millel on tarbijahinnaindeksi kujunemisel kõige suurem kaal," lisas Veski.

Tarbijahinnaindeksi muutus viimase aasta jooksul. Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes eelmise aasta juuniga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim eluasemega seotud kulutuste 7,6-protsendine ja transpordi 7,5-protsendine kallinemine. Eluasemekulude hinnatõusu taga oli elektri kallinemine 18,7 protsenti ja maagaasi hinnatõus 30,8 protsenti. Transport kallines bensiini 6,4-protsendise ja diislikütuse 17,3-protsendise hinnatõusu tõttu. Vastupidist mõju avaldas indeksile toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,5-protsendine ning riiete ja jalatsite 6,3-protsendine odavnemine.

Alkohoolsed joogid ja tubakas kallinesid juunis aastaga 8,9 protsenti. "Alkohoolsete jookide 5,8-protsendise ja tubaka 16,4-protsendise hinnatõusu taga olid osaliselt 2026. aasta jaanuari aktsiisitõusud, kusjuures tubakaaktsiis tõusis lisaks ka 2025. aasta juulis," põhjendas Veski.

Võrreldes eelmise aasta juuniga kallinesid toidukaupadest valmistoit 2,3 protsenti, värske või külmutatud liha 0,9 protsenti, munad 5,6 protsenti ning värske või külmutatud kala 5,5 protsenti. Köögivili odavnes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 6,7 protsenti, või 23,1 protsenti ning õunad ja luuviljalised 11,6 protsenti.

Võrreldes maiga mõjutas juuni tarbijahinnaindeksit enim toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,2-protsendine odavnemine, samuti bensiini 5,5-protsendine, diislikütuse 8,6-protsendine ning riiete ja jalatsite 3,8-protsendine hinnalangus. Vastupidist mõju avaldas indeksile kuu jooksul kõige rohkem puhkusereiside 8,3-protsendine, elektri 1,5-protsendine ja üüri 1,4-protsendine hinnatõus.

Toidukaupadest mõjutasid indeksit peamiselt värske viliköögivilja 16,2-protsendine, värskete marjade 17,6-protsendine ja troopiliste puuviljade 9,9-protsendine hinnalangus, teiselt poolt vähemal määral šokolaadi 2,4-protsendine ja tsitruseliste 4,3-protsendine hinnatõus.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

10:03

Andres Mustonen: võib-olla olen ma puuk-kodanik

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:35

Emaka vananemine piirab doonormunarakkude mõju viljatusravis

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

09:21

Linnud lendavad kaugemale kui nende parasiidid

09:15

Raadiouudised (07.07.2026 09:00:00)

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

09:00

Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Sõja 1594. päev: Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Eesti alkoholipoliitika edasine suund: kõrgemad aktsiisid ja lühem müügiaeg

06.07

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

06.07

Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

06.07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

06.07

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

06.07

Suri male suurkuju Iivo Nei

ilmateade

SPORT

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

08:23

Paraguay senaatori rassistlikud sõnad Mbappe kohta tõid kaasa pahameeletormi

loe: kultuur

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

09:00

Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

loe: eeter

10:03

Andres Mustonen: võib-olla olen ma puuk-kodanik

06.07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

06.07

Uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted jätkuvad Eestis

06.07

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

Raadiouudised

06.07

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

06.07

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

06.07

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

06.07

Tartu saab rattateid juurde

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 12:00:00)

06.07

Doktoritöö: ühiskonnaõpetuse tundides võiks rohkem olla praktilist õpet, kuidas olla aktiivne kodanik

06.07

Kiiruskaamerad: enim ületavad Eestis kiirust neljakümnendates eluaastates mehed

06.07

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

06.07

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo