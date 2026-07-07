Tarbijahinnaindeks tõusis juunis 2,3 protsenti

Statistikaameti andmetel langes tarbijahinnaindeks juunis võrreldes maiga 0,5 protsenti ja tõusis võrreldes 2025. aasta sama ajaga 2,3 protsenti. Eelmise aasta juuniga võrreldes olid kaubad 1 protsent ja teenused 4,2 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski selgitas pressiteate vahendusel, et tarbijahinnaindeksi 0,5-protsendine langus kuude võrdluses ei ole ebatavaline – eelmisel aastal oli taolisi hinnalangusi mitmel korral, viimati detsembris.

"Kuid aastases võrdluses oli nii väike hinnatõus kui praegune 2,3 protsenti viimati 2021. aasta aprillis. Osaliselt on selle taga eelmise aasta juuni kõrge indeks, samas veelgi olulisema põhjusena võib välja tuua hinnalangused rohkem kui pooltes valdkondades, sh toidu ja mittealkohoolsete jookide rühmas, millel on tarbijahinnaindeksi kujunemisel kõige suurem kaal," lisas Veski.

Tarbijahinnaindeksi muutus viimase aasta jooksul. Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes eelmise aasta juuniga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim eluasemega seotud kulutuste 7,6-protsendine ja transpordi 7,5-protsendine kallinemine. Eluasemekulude hinnatõusu taga oli elektri kallinemine 18,7 protsenti ja maagaasi hinnatõus 30,8 protsenti. Transport kallines bensiini 6,4-protsendise ja diislikütuse 17,3-protsendise hinnatõusu tõttu. Vastupidist mõju avaldas indeksile toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,5-protsendine ning riiete ja jalatsite 6,3-protsendine odavnemine.

Alkohoolsed joogid ja tubakas kallinesid juunis aastaga 8,9 protsenti. "Alkohoolsete jookide 5,8-protsendise ja tubaka 16,4-protsendise hinnatõusu taga olid osaliselt 2026. aasta jaanuari aktsiisitõusud, kusjuures tubakaaktsiis tõusis lisaks ka 2025. aasta juulis," põhjendas Veski.

Võrreldes eelmise aasta juuniga kallinesid toidukaupadest valmistoit 2,3 protsenti, värske või külmutatud liha 0,9 protsenti, munad 5,6 protsenti ning värske või külmutatud kala 5,5 protsenti. Köögivili odavnes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 6,7 protsenti, või 23,1 protsenti ning õunad ja luuviljalised 11,6 protsenti.

Võrreldes maiga mõjutas juuni tarbijahinnaindeksit enim toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,2-protsendine odavnemine, samuti bensiini 5,5-protsendine, diislikütuse 8,6-protsendine ning riiete ja jalatsite 3,8-protsendine hinnalangus. Vastupidist mõju avaldas indeksile kuu jooksul kõige rohkem puhkusereiside 8,3-protsendine, elektri 1,5-protsendine ja üüri 1,4-protsendine hinnatõus.

Toidukaupadest mõjutasid indeksit peamiselt värske viliköögivilja 16,2-protsendine, värskete marjade 17,6-protsendine ja troopiliste puuviljade 9,9-protsendine hinnalangus, teiselt poolt vähemal määral šokolaadi 2,4-protsendine ja tsitruseliste 4,3-protsendine hinnatõus.