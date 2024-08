FBI avalikustas uusi detaile Donald Trumpi tulistaja kohta

Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniamiitingul avas 20-aastane Thomas Matthew Crooks Trumpi pihta tule, haavates teda ja tappes ühe miitingul osaleja. Crooksi lasi seejärel maha salateenistuse snaiper.

FBI ametnikud on uurimise käigus läbi viinud ligi tuhat intervjuud. Uurijad pole suutnud tuvastada, kas Crooksi motiveeris vasak- või paremäärmuslik ilmavaade. Lisaks pole leitud tõendeid, mis seoksid rünnakuga teisi inimesi.

Siiski on teada, et Crooks tundis juba varem huvi suurte rahvakogunemiste vastu. FBI leidis, et Crooks tundis internetis huvi nii Joe Bideni kui ka Trumpi vastu.

FBI Pittsburghi büroo kõrge ametnik Kevin Rojek ütles, et Crooks tegi üksikasjalikke jõupingutusi, et rünnata mõnda üritust. See tähendab, et Crooks tundis huvi mitme ürituse ja sihtmärgi vastu. Seejärel keskendus ta Trumpi 13. juuli miitingule.

Juba 2019. aasta septembris otsis ta informatsiooni lõhkeainete kohta, sealhulgas ka selle kohta, kuidas detonaatorid töötavad, vahendas Politico.

Varasemast on teada, et Crooks tundis huvi ka John F. Kennedy atentaadi vastu.