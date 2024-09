Station Narval peeti laata ja pakuti ehtsat ukraina lõunasööki

Station Narva muusikakava on lõppenud. Pühapäeval jätkusid Narvas festivali kogukondlikud tegevused. Raekojas peeti laata ja kunstiresidentuuris sai maitsta ehtsat ukraina lõunat.

Narva raekoja keldrisaalid ning ka Stockholmi väljaku hõivasid pühapäeval turulised. Meeleoluka muusika saatel käis vilgas kauplemine. Pakuti käsitööd, ehteid, igasugu vanakraami. Kes ei ostnud, see tantsis. Kirbuturust on saanud muusikafestivali lahutamatu osa.

"Station Narva ei ole ainult muusika. Tulevad kohalikud käsitöömeistrid ja ka inimesed ja siis ongi selline mõte, et nad müüvad nii oma käsitööasju kui ka kasutatud asju. See ongi selline roheline üritus," lausus raekoja turu korraldaja Diana Bjorkland.

Narva kunstiresidentuuri köögis keedeti samal ajal vareenikuid ja praeti sibulat. Seal pakuti ehtsat ukraina lõunat – toite, mille retsepte teab peast iga ukrainlane. Supi lõhn pani suu vett jooksma.

"Kindlasti on laual borš ja seapekk. Need toidud kuuluvad meie köögikunsti tippu, neid tuntakse kogu maailmas ja neid me tänasel kohtumisel pakume;" ütles Marina Salnikova.

Ukraina rahvustoit on rammus ja toitev, kuid hea tahtmise korral saab ka taimetoitlasele sobiva borši keeta. Ukrainapärast seapekki võib igaüks oma koduköögis valmistada.

"Tuleb osta maitsvat seapekki, natuke soola peale raputada, natuke pipart ka, lisada veidi küüslauku ning jätta ööseks seisma. Pärast panna külmutisse ja siis lõigata peenikeste-peenikeste viiludena ja musta leivaga süüa. Väga maitsev," õpetas Salnikova.

Station Narva üritusi külastas nelja päeva jooksul ligi 4000 inimest, pea pooled neist kohalikud elanikud.