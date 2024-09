Hiiumaa lennuki rikke tõttu tegi Tallinna-Kuressaare lend haagi Kärdlasse

Nyxairi tegevjuht Jaanus Ojamets ütles ERR-ile, et nende ettevõttele oli see esimene kord, kui Kärdlast Kuressaarde lendas reisijatega liinilend.

"Kus meil Kärdla lennukil on kiirusmõõtja üks varuosa vaja enne paigaldamist testida ja seda testaparaati Eestis ei ole hetkel, siis sellest tulenevalt, et vältida reisijate suurt hilinemist, otsustasime, et me proovime nüüd kolmnurka lennata, kuna reisijate arv seda võimaldas. See on esmakordne," rääkis Ojamets.

Küll aga pidi ta tõdema, et kuna selline kolmnurka lendamise otsus võeti vastu alles hommikul, siis nii kiiresti vist ei suutnud ükski hiidlane reageerida, et lennukiga Saaremaale lennata.

Hiiumaa kaudu Saaremaale lennanud ATR42 väljus Tallinnast 8.04 ja ja maandus Tallinnas kella 10 paiku.

Praegu teadaolevalt toimuvad õhtused lennud juba plaanipäraselt kahe lennukiga, lisas Ojamets.