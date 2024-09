Suursaarte ja Tallinna lennuühenduses olid eelmisel nädalal tõrked

Hiiumaa lennuki rikke tõttu lendas Nyxairi neljapäeva ja reede hommikused Kuressaare liinilennud Tallinnast Kuressaarde läbi Hiiumaa.

"Kärdla põhilennuki kiirusmõõtja süsteemi üks osa oli katki. Meil oli varuosa olemas, aga selle varuosa paigaldamise järgselt peab teostuma teatud teste.

Ja seda tööriista kahjuks Eestis ei olnud. Ja sellest tulenevalt hommikusi lende me pidime opereerima ühe lennukiga ehk siis selle Kuressaare põhilennukiga," ütles Ojamets ERR-ile.

"Õnneks reisijate arv oli selline, et me saime kõik reisijad teenindatud, keegi maha jäänud, keegi kuhugi väga märkimisväärselt ei hilinenud. Need olid ainult

hommikused lennud. Õhtused lennud opereerisime ilusti eraldi lennukitega," lausus Ojamets.

Reedel õhtul läks aga rikki Kuressaare lennuk.

"Reede õhtul tõesti meil Kuressaare põhilennukil tekkis Kuressaares hüdraulika leke, millest tulenevalt meeskond otsustas, et ei ole ohutu ja mõistlik ja lubatud selle lennukiga opereerida, millest tulenevalt reede õhtul Kuressaarest Tallinnasse suunduvad reisijad toimetati sinna asendustranspordiga, bussiga," rääkis Ojamets.

Üks reedel Kuressaarest Tallinnasse soovinud lennata soovinud reisija ütles ERR-ile, et ta pidi koos teiste reisijatega lennuki ukse pealt tagasi pöörduma ning hiljem ootesaalis teatati, et lend on tühistatud.

"See leke avastati pilootide poolt enne lendu teostatava ringkäigu jooksul.

Meeskonna kapten avastas lennuki ülevaatuse käigus, et lennuki põhja alt tilgub

mingisugust hüdrovedelikku," täpsustas ta.

"Kuna see Kuressaare lennuki rike tekkis reede õhtul, siis laupäeva hommikul me olime ka sunnitud Kuressaare ja Tallinna vahel busse kasutama," lisas Ojamets.

Reisijate sõnul olid probleemid ka Nyxairi kõnekeskuse ja veebilehelt piletite ostmisega, ent Ojamets seda kommenteerida ei osanud.

Ojametsa sõnul on praeguseks normaalne olukord taastunud ja kõik lennud toimuvad põhilennukitega plaanipäraselt. Kärdlasse lendab Tallinnast Nyxairi 33-kohaline Saab 340 ja Kuressaarde 48-kohaline ATR-42.

Kärdla suunal rohkem tõrkeid

"Selliseid asju juhtub. Kuressaare suunal meil on õnneks selliseid asju väga vähe juhtunud. Kärdla suuna peal on ilmast tingituna rohkem olnud selliseid tõrkeid, mis ei ole meie võimuses kontrollida," kommenteeris Ojamets.

"See on meie jaoks huvitav anomaalia, sellepärast et kui me hakkasime märtsist Kärdlast lendama, siis meil on Kuressaare suunal kogu eelneva perioodi ehk üle kolme ja poole aasta jooksul tühistatud üksikud lennud. Kärdlas on pilved madalamal, ilm on udusem ja sellest tingituna ei ole tihti seal võimalik maanduda,

millest tulenevalt tuleb kas lend edasi lükata või üldse tühistada," rääkis Ojamets.

"Ei saa muidugi jätta märkimata ka Kärdla lennuraja pikkust ja lähenemiskoridore. Aga jah, Kärdla on ilmatundlikum," lisas ta veel.