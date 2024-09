Transpordiamet kaitseb autoõpetajate silmis vigast teooriatesti

"Need küsimused on mitmest otsast väga ebakvaliteetsed. Nad on halvasti sõnastatud. Aga kuna Eesti vabariigis teooriaeksami küsimused ei kuulu

avalikustamisele, siis ega me neid küsimusi ju näinud ei ole. Kuid oleme saanud tagasisidet," sõnas Tapa autokooli õpetaja ja Eesti autokoolide liidu liige Neeme Külmallik.

"Need kolm pilti, mis transpordiamet on ise meediasse näidisena toonud, on kõik tegelikult täiesti vigased ja valesti arusaadavad. Küsimuse sõnastusest on inimesel keeruline aru saada. Kui ainult nende kolme pildi näite põhjal hakata üldistama, siis asi on päris hapu," rääkis Külmallik.

Näide uuendatud eksamiküsimustest: oled punase sõiduki juht. Kas ristmikult võib sõita otse? Vastusevariandid: jah; jah, kuid C-kategooria sõidukiga vaid vasakule; ei. Autor/allikas: transpordiamet

Üks transpordiametilt meediale saadetud eksamipunkt oli pilt ristmikust, kus oli küsimus, kas sellel ristmikul võib sõita otse.

"Selle pildi viga on see, et seal on 17 liiklusmärki ja juba see ajab õpilase segadusse. Postid on nii täis topitud ebaolulist informatsiooni, kui veel saab, kui oleks oleks olnud stange pikem, oleks sinna ilmselt midagi veel pandud," rääkis Külmallik.

"Teine asi on see, et kui on ikkagi riikliku eksami küsimuse pilt, siis ta peaks olema ka vastavalt liiklusseadusele korrektne: kui on neli sõidurada, siis peab olema topelt pidevjoon eraldamaks suunavööndeid, aga seal on üksik pidev joon," sõnas ta.

"Näha on, et transpordiameti tellis hankega need küsimused, aga pärast, et visuaalselt oleksid pildid ühtemoodi, siis need telliti kuskilt kujundaja käest, kellel ei pruugi üldse olla liiklusnüanssidega mingit kogemust ega teadmisi. Siis tulebki välja, et küsimuse sõnastus ja pilt ei sobi kokku," rääkis Külmallik.

Uuendatud eksamiküsimus, kus eksamisooritajal tuleb vastata, kas pildil olev veok on kooskõlas liiklusseadusega. Autor/allikas: transpordiamet

Teise pildi kohta, kus on küsitud veoki kohta, kas pildil näidatud veok vastab liiklusseadusele, ütles Külmallik, et niimoodi ei tohi esiteks üldse küsimust sõnastada.

"Teiseks tuleks küsida autorongi kohta, mitte veoki kohta, sest pildil on autorong mitte veok. Peab olema terminites täpne, aga sellest jääb mulje, et seal ei ole mitte ühtegi kompetentset inimest, kes need oleks asjad üle vaadanud," sõnas Külmallik.

Külmallik pani ette, et asjade selgumiseni tuleks nüüd taastada endine olukord, mis oli kuni 11. septembrini ja siis maha istuda ja vaadata.

"Ma olen liiklusõppes tegutsenud 33 aastat. Umbes 15 aastat tagasi oli tolleaegse autoregistrikeskuse juures komisjon, me ei näinud kõiki küsimusi, sest need on salastatud, aga ma olen olnud tehnoküsimuste komisjonis. Meid oli seal seitse või kaheksa inimest üle Eesti ja me vaatasime üksipulgi ja vaagisime need tehnoküsimused üle. Aasta jooksul jõudsime 10 küsimust juurde teha," meenutas Külmallik.

"Me käisime iga kuu koos, vahetasime meile, vahetasime mõtteid - uued küsimused läbisid filtreid. Need olid igatpidi läbi mõeldud, et kõik oleks arusaadav," lisas ta.

Külmalliku hinnangul on kolm meediast läbi käinud pilti sisuliselt kõik valed. "Keegi spetsialist peaks need pildid üle vaatama. Samuti peaks olema testperiood," ütles ta.

Külmallik saatis eelmisel nädalavahetusel kirja transpordiametile ja sai eelmisel esmaspäeval kirja vastu.

"See oli ametniku kiri, ja vastus oli selline, et nende poolt on kõik õige, et autokoolid on lihtsalt rumalad, ei oska õpetada ja nii edasi. Et see on lihtsalt autokoolide puudulik ettevalmistus õpilastele, kes eksamile lähevad," rääkis Külmallik.

Külmalliku sõnul ei ole amet siiamaani oma viga tunnistanud.

"Läbi pressi asjast teavitamine oli meie viimane õlekõrs. Meil on nendest inimestest kahju, kes eksamile lähevad ja asjatult - mitte teadmiste puudulikkuse tõttu, vaid mingil muul põhjusel - lihtsalt ei soorita eksameid," ütles Külmallik.

Transpordiamet: küsimused vastavad seadusaktidele

Transpordiamet on teadlik, et uute küsimuste kasutuselevõtul on testi läbijate protsent langenud, kuid täpset numbrit amet tehnilistel põhjustel veel ei tea, sõnas transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

Rasketehnika puhul saab amet avaldada andmed paari päeva jooksul ja B-kategooria puhul järgmisel nädala keskpaigas.

"Eelmise nädala andmed näitasid, et läbimisprotsent on 58 protsendi juures

ja see on keskmine kõikide kategooriate puhul. Kui numbrid tulevad, siis kindlasti analüüsime, kui palju ta siis tegelikult kukkunud on," sõnas Jesse.

Jesse rääkis, et need küsimused, mis üle-eelmisel nädala neljapäeval kasutusele võeti, on valmistatud oma ala ekspertide ja spetsialistide poolt, kes transpordiametile teooriaküsimused kolme hanke raames valmistasid.

"Seda võib küll ütelda, et need küsimused vastavad õigusaktidele ja määruses toodud nõuetele. Ühtlasi on ka meie kolleegid need üle vaadanud loomulikult. Visuaalid me ühtlustasime kõikide teooria küsimusel, et need oleksid ühetaolised," sõnas Jesse.

Jesse nentis, et küsimuste visuaalne pool võis eksamineeritavaid natukene ehmatada, sest see pilt on natukene teistsugune, kui nad võib-olla on harjunud nii-öelda oma õppeprotsessides või ka varasematel teooriaeksamitel tegema.

"Selliseid pilte kuskil mujal pole varem kasutatud, kuna lasime disaineril kujundada uued visuaalid, et need oleksid kenasti ühtlustatud ja nad oleks kenasti värvilised," rääkis Jesse.

Transpordiamet teatas 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele üle-eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.