Transpordiamet muutis sõidueksami teooriaküsimused elulähedasemaks

Transpordiamet uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi endiseks.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.

Küsimuste uuendamise eesmärk oli eeskätt neid kaasajastada ning muuta kategooriate põhisemaks.

"Soovime, et uuendatud küsimused ja visuaalid vastaksid rohkem reaalsetele liiklusolukordadele ning oleksid eksami sooritajatele selgelt arusaadavad," ütles transpordiameti sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnov.

Uuendatud eksamiküsimus, kus eksamisooritajal tuleb vastata, kas pildil olev veok on kooskõlas liiklusseadusega. Autor/allikas: transpordiamet

Tema sõnul ei ole eksamiküsimuste raskusaste muutunud. Küll aga on kasvanud teooriaeksamite küsimuste ja nende juures olevate visuaalide arv. Seejuures võeti pildimaterjali värvilahenduste juures arvesse neid, kellel on raskusi teatud värvide eristamisega, mistõttu on visuaalidel ära märgitud ka eksamisõidukid.

Transpordiamet ei ole teooriaeksami küsimuste kategooriapõhisemaks muutmisega veel lõpule jõudnud ning plaanis on muuta ka üldiseid liiklusreegleid puudutavate küsimuste visuaale, et need eri kategooriatega sobiksid.

Näiteks ühes ja samas liiklussituatsioonis on B-kategooria teooriaeksami puhul liiklussituatsioonis kujutatud sõiduautot ja C-kategooria teooriaeksamis veoautot.

Teooriaeksami kord jääb endiseks ehk muutunud ei ole küsimuste arv, aeg, iga kategooria testi küsimuste arv ega muud tingimused.