Tallinnas algas LHV uue peakontori ehitus

LHV Groupi uus peakontor Tallinnas tuleb senise kontori CityPlaza hoone kõrvale. 27-korruselise büroohoone ehitus Tartu mnt 1 krundil on alanud.

LHV Group sõlmis hoone arendajaga Estconde Invest rendilepingu juulis. Uue peakontori ehitus on LHV jaoks oluline, et alates 2028. aasta kevadest tegutseda uues hoones.

LHV personalijuht Age Leedo ütles, et uue hoone pika ehitusperioodi ajal võib esineda klientide teenindamisel ka ebamugavusi, kuna hoonele ligipääs saab olema osaliselt piiratud ning olenevalt ehitustöödest võib ka panga teenindussaali kosta müra. Pank on sellega arvestanud ja võtab kasutusele abinõusid, et klientidel oleks ka ehituse ajal mugav LHV kliendikontorit külastada.

Uus hoone on tema sõnul aga ka LHV töötajate jaoks vajalik.

Hoone ehitab Merko Ehitus. Tööde kestus on 40 kuud. Uues LHV majas saab olema 27 maapealset ja kaks maa-alust korrust. Kvartalisse lisandub 21 000 ruutmeetrit uut büroo- ja äripinda. Tegemist on A klassi büroohoonega, mille juurde käib kogu vajalik infrastruktuur.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese.