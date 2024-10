Itaalia näitlejad ja muusikud äratasid Pärnus Caravaggio teosed ellu

Pärnu kontserdimajas võis kolmapäeva õhtul näha üsna tavatut vaatepilti. Nimelt ärkasid seal ellu kuulsa Itaalia kunstniku Caravaggio maalid.

"See on meie ja samuti Itaaliast pärit muusikalise kollektiivi La Venexiana ühine projekt. Tahame publiku viia sellesse ajaperioodi, mil elasid Caravaggio ja Monteverdi, et nad kuuleksid Monteverdi muusikat ja näeksid Caravaggio maale. Caravaggio töid vaadates võib näha hetke tabamist," selgitas Teatri 35 näitleja Gaetano Coccia.

Nii pannakse Itaalia helilooja Monteverdi muusika saatel laval elama 19 Caravaggio teost, nende seas nii "Juudit Olovernese pead maha võtmas" kui ka "Salome Ristija Johannese peaga".

"Maalide poosid jäävad meelde, sest keha jätab need meelde. Samuti tuletame meelde kõik selle, mida peame selga panema. Keeruline on olla vaid neis poosides, mida on füüsiliselt raske teha," ütles Coccia.

Napolist pärit trupp Teatri 35 on koos Itaalia renessanss- ja barokkmuusika ansmabliga La Venexiana üles astunud mitmel pool maailmas.

"See on meie jaoks väga tähtis projekt, sest Monteverdi muusika suhestub tugevalt Caravaggio maalidega. Tunne, mis tekib maale vaadates ja seda muusikat kuulates, on sarnane, sest mõlemast kumab suur südamevalu. See muusika on kehas tunnetatav, kogu keha osaleb selles," rääkis La Venexiana kunstiline juht Gabriele Palomba.

"Elavaid maale" näeb Eestis veel neljapäeval Tallinnas Estonia kontserdisaalis.