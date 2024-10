Kaitsevägi katsetas betoonpunkrite prototüüpide vastupidavust

Kaitseväe pioneerid ja kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) katsetasid keskpolügoonil betoonpunkrite vastupidavust. Esialgu on valminud kolm prototüüpi. Väikestest detailidest kokkupandud prototüüp lõhkamistele vastu ei pidanud. Balti kaitsevööndi Eesti osa jaoks on plaanis tellida 600 punkrit kümmekonna sõduri ja varustuse kaitseks.

Kaitseväe pioneerid katsetasid keskpolügoonil kolme erineval põhimõttel valmistatud betoonpunkri prototüüpi. Üks oli väikestest detailidest kokkupandud, teise puhul kasutati standardelemente, nagu näiteks tunnelite puhul. Kolmanda punkri puhul oli tootja lahenduses vaba. Punkritel lõhati 155-millimeetrise suurtüki mürske.

"Kui me räägime koormustest või samaaegsusest või erinevatest situatsioonidest, siis reeglina ei ole meie projekteerijad ja ehitajad selliste asjadega kokku puutunud," märkis RKIK-i projekti peainsener Martti Maripuu.

"Esmaste vaatluste tulemil võib öelda, et nii-öelda legoklotsidest lihtsamini kokkupandav või lihtsamini paigaldatav punker pidas pigem kehvemini vastu," ütles RKIK-i taristuosakonna juhataja Kadi-Kai Kollo.

Lisaks vastupidavusele pidi olema läbi mõeldud punkrite kohaleviimine ja võimalusel lahendus, mida kaitsevägi saab ise püstitada. Prototüüpide valmistamise hanke võitis ettevõte Warren Concrete.

Kokku 600 punkrit valmistatakse Balti kaitsevööndi Eesti osa jaoks ja sellele tuleb uus hange.

"Me ise näeksime, et järgmise aasta esimesel poolaastal meil on juba midagi ette näidata," ütles Kollo.

Kolme nädala jooksul valmivad testide ettekanded, alles seejärel saab järeldusi teha, milliseid vigu seeriatootmises vältida. Testimisel osalesid ka kaitsevägede esindajad Lätist, Leedust ja Poolast.