Kakao üüratu hind on šokolaadi hinna mitmekordistanud

Mitte kunagi varem pole šokolaad nii kallis olnud, tänavu on hinnatõus lausa kolmekordne. Lagi aga veel käes ei ole ning lisaks Kalevi legendaarsetele maiustele tõusevad peagi ka teiste tootjate hinnad. Kalli toormehinna trall mõjutab ka erinevaid mahtusid.

"Me täna toodame vähem magusat Kalevi tehases ja paraku peame seda kallima hinnaga müüma. See on tulemus, mida kallim kakaohind meile avaldab, me oleme sunnitud tõstma hinda, ja tõepoolest, need kogused, mida tarbija ostab, on vähenenud," lausus Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare.

Ka väikeettevõtted pole kakao maailmaturu hinna eest kaitstud. Mõni neist on ettenägelik olnud.

"Meie oleme pidanud ka oma hinda natuke tõstma. Küll mitte nii palju, 10 protsenti ainult sellel aastal, aga seda ainult selle tõttu, et nii kui hind hakkas tõusma aasta alguses, me ostsime hästi palju šokolaadi ette – kuskil 50 000 euro eest, nii et meil jätkub sellest kuni jõulude lõpuni," ütles Chocolala asutaja Kristi Lehtis.

Sotsiaalmeedia on kihama löönud pildid, millel on näha, et teatud kangem alkohol on šokolaadist juba tublisti odavam.

"Sellistes hindade turbulentsis, ja võtame siin viimased paar aastat, saab päris hirmutavaid ja kohati koomilises võtmes võrdlusi välja tuua. Kui natuke mõelda, ma suudaks selliseid võrdlusi veel teha ja ma usun, et see, mille hind odavam oli, ei kalluta tarbijaid rohkem selle toote poole," lausus Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Tootjad ning jaemüüjad loodavad, et umbes kahe aasta pärast kakaohind taas langeb. Seni aga tasub osta soodushinnaga šokolaadi, sest nendel lipikutel on näha veel eelmine hinnatõus.