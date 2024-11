Galerii: aasta kodanik 2024 on Iti Aavik

Aavik on ka üks "Hoolides homsest" kestlikkusfestivali eestvedajaid.

Aavik ütles oma tänukõnes, et kui soovime kasvatada aktiivseid kodanikke, kes panustavad ühiskonda, siis peaksime varakult mõtlema, mis on need eeskujud, mida me noortele ja lastele näitame iseendi kujul, kuidas panna neid tundma nii, et nad tajuks, et nende tegevusel on mõju ning hääl ning nad julgeks tulevikus olla aktiivsed kodanikud.

"See ei ole mitte ainult lapsevanemate ning õpetajate kohustus, vaid meie kõigi mure, sest sellest sõltub, millises ühiskonnas me homme elada soovime," ütles aasta kodanik Iti Aavik.

Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal üle 22. korda. Kodanikupäeva aumärke antakse järjekorras juba 27. korda. Tänavu esitati aumärgi komisjonile 48 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgid said: Grete Arro, Anne Saavaste, Kristiina Adamson, Maarja-Liisa Lepsalu, Ago Ambur, Kaisa Vahtmäe, Kristina Kuldma, Maidu Lempu, Johannes Tõrs, Sandra Liiv, Riive Tamm, Piret Haljend, Ülle Jääger, Eevi Paasmäe, Janek Murakas.