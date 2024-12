Lõuna-Korea parlament tühistas presidendi poolt kehtestatud sõjaseisukorra

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol tegi teisipäeval televisiooni vahendusel pöördumise ja kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra. Parlament hääletas hiljem sõjaseisukorra maha. Armee teatas aga, et sõjaseisukord kehtib kuni president selle tühistab.

Olulised sündmused 3. detsembril:

- Lõuna-Korea president kuulutas välja sõjaseisukorra;

- Lõuna-Korea parlament hääletas sõjaseisukorra maha;

- Washington: USA jälgib olukorda Lõuna-Koreas tähelepanelikult;

- Yonhap: Lõuna-Korea parlamendihoone suleti;

Lõuna-Korea parlament hääletas sõjaseisukorra maha

Lõuna-Korea parlamendisaadikud hääletasid presidendi poolt välja kuulutatud sõjaseisukorra tühistamise poolt. Pole veel selge, kuidas hääletus mõjutab edasist sündmuste käiku, Lõuna-Korea seaduste järgi peab president parlamendi hääletust järgima, vahendas CNN.

Mõlemad suured parteid, sealhulgas ka presidendi enda kodupartei, ei toetanud sõjaseisukorra kehtestamist. Presidendi kantselei pole veel viimast hääletust kommenteerinud, vahendas The Wall Street Journal.

Lõuna-Korea opositsioonijuht Lee Jae-myung teatas juba varem, et ebaseaduslikult kehtestatud sõjaseisukord on õigustühine.

Parlamendihoone ette kogunevad ka meeleavaldajad. Korea meedia teatas, et eriväelased lahkuvad parlamendihoone juurest. Protestijad nõuavad president Yoon Suk Yeoli vahistamist.

Armee: sõjaseisukord kehtib kuni president selle tühistab

Lõuna-Korea sõjaväe teatel jääb sõjaseisukord kehtima kuni president Yoon Suk-yeol selle tühistab, ehkki parlament hääletas ühehäälselt selle tühistamise poolt.

Lõuna-Korea president kuulutas välja sõjaseisukorra

Yoon ütles, et otsus tehti vabaduste ja põhiseadusliku korra kaitsmiseks. Ta süüdistas veel opositsiooni, et see üritab tagandamise menetlustega valitsuse tööd halvata, vahendas Bloomberg.

"Kuulutan välja erakorralise sõjaseisukorra, et kaitsta vaba Korea Vabariiki Põhja-Korea kommunistlike jõudude eest ja kõrvaldada kõik riigivastased elemendid," teatas Yoon Suk Yeol.

Yoon Suk Yeol ei öelnud, millised konkreetsed meetmed kasutusele võetakse. Ta viitas opositsioonis olevale Demokraatlikule Parteile, mis tegi sel nädalal ettepaneku mitme prokuröri tagandamiseks.

Avaldusest ei selgu, millist mõju avaldab sõjaseisukord Lõuna-Korea valitsemisele ja demokraatiale.

Yooni viimase sammu taga on tema Rahva Võimu Partei ja opositsioonierakonna Demokraatliku Partei ummikseis järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmisel.

Opositsiooni seadusandjad kärpisid eelmisel nädalal parlamendis eelarvekava oluliselt.

Yoon väitis, et opositsioonisaadikud on kärpinud eelarvest välja kõik selle, mida on vaja riigi põhifunktsioonide täitmiseks nagu võitlus narkokuritegevusega ja avaliku korra tagamine.

Demokraatlik Partei kutsus pärast Yooni sõjaseisukorra teadet oma rahvasaadikud erakorralisele koosolekule.

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap News teatas veel, et kaitseministri korraldusel toimub riigi kõrgeimate ohvitseride kohtumine. Pärast sõjaseisukorra väljakuulutamist võttis Lõuna-Korea won suuna alla ja jõudis dollari suhtes viimaste aastate madalaimale tasemele.

Sõjaseisukord on riigis erakorralistel asjaoludel (näiteks sõda, loodusõnnetused, massirahutused) kõrgeima võimuteostaja poolt kehtestatud eriolukord, mille jooksul valitsetakse riiki sõjaaja seaduste järgi.

Yonhap: Lõuna-Korea parlamendihoone suleti

Lõuna-Korea parlamendihoone suleti teisipäeval, kui president Yoon Suk-yeol kuulutas välja sõjaseisukorra, vahendas uudisteagentuur Yonhap.

Parlamendihoone katusele maandusid helikopterid, edastasid ringhäälingud televisiooni otse-eetris.

Politseijõud üritasid siis takistada poliitikute pääsemist parlamenti. Parlamendihoonesse pääses siiski 190 saadikut ja nad kõik hääletasid sõjaseisukorra tühistamise poolt. Lõuna-Korea parlamenti kuulub 300 saadikut.

Washington: USA jälgib olukorda Lõuna-Koreas tähelepanelikult

Valge Maja teatas teisipäeval, et jälgib tähelepanelikult olukorda oma liitlasriigis Lõuna-Koreas, kus president Yoon Suk-yeol kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra.

"Valitsus on Korea Vabariigi valitsusega ühenduses ja jälgib olukorda tähelepanelikult," ütles riikliku julgeoleku nõukogu kõneisik.