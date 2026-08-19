WSJ: Trump soovib veel sel aastal kohtuda Põhja-Korea diktaatoriga

Allikate sõnul on Trump kaalunud Kimiga kohtumist oma järgmise Aasia-visiidi ajal. See võib toimuda novembris Hiinas toimuva Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö organisatsiooni (APEC) tippkohtumise raames.

Trump on viimasel ajal näidanud üles huvi Kimiga suhete soojendamise vastu.

Põhja-Korea on oma tuumarelvaprogrammi kiirendanud pärast seda, kui läbirääkimised Ühendriikidega Trumpi esimesel ametiajal tulemusteta lõppesid.

USA ja Lõuna-Korea õppused lõpevad kavandatust varem

Lõuna-Korea ja Ühendriikide ühised sõjaväeõppused lõpevad reedel, mitte 27. augustil nagu algselt plaanitud, teatas Lõuna-Korea sõjavägi pärast seda, kui Trump andis korralduse õppuste mahtu vähendada.

"Oleme otsustanud muuta UFS-i õppuste perioodi nii, et need toimuvad 17. kuni 21. kuupäevani," seisab Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee kolmapäevases avalduses.

Ka Pentagon teatas, et USA ja Lõuna-Korea õppusi on oluliselt vähendatud ning need lõppevad nädal aega planeeritust varem, kuid tehtud kohandused ei vähenda lahinguvalmidust.

"Need kohandused säilitavad olulise lahinguvalmiduse ja väljaõppe eesmärgid. USA väljaõppe eesmärkide kvaliteet ei kannata," ütles üks Pentagoni ametnik.