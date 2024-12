Meedia: politsei leidis Reyndersi eluruumidest tuhandeid eurosid

Politsei otsis Reyndersi eluruumid läbi eelmise nädala teisipäeval, vaid mõni päev varem sai läbi tema ametiaeg Euroopa Komisjonis. Vahi alla Reyndersit ei võetud, kuid ta kuulati üle, vahendas Politico.

Meedia teatel toimus läbiotsimine seoses kahtlustusega rahapesus eelmises ametis Belgia valitsuse ministrina. Juurdluse algatas Brüsseli riigiprokuratuur, tuginedes Belgia lotolt ja finantsjuurdluselt saadud andmetele.

Ajalehe Le Soir andmetel leidis politsei ka tema kodust sularaha, leitud summa jäi alla 10 000 euro.

Võimud alustasid Reyndersi suhtes uurimist juba mitu aastat tagasi, kuid ta oli justiitsvolinik aastatel 2019-24 ning see tagas talle puutumatuse.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja kinnitas, et komisjon on uurimisest teadlik ning ütles, et nad teevad Belgia võimudega koostööd.

Reynders oli pikka aega Belgia rahandusminister ning aastatel 2011-2019 oli ta ka välisminister. Ta lootis jääda veel üheks ametiajaks volinikuks, kuid tema kodupartei MR esitas volinikukandidaadiks senise välisministri Hadja Lahbibi, kellest sai võrdsus-, valmisoleku- ja kriisiohjevolinik.