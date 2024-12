Tallinna ringkonnakohus jättis Virtsu kooli kaebuse rahuldamata

Ringkonnakohus leidis, et vallavolikogu oli põhjendanud oma otsust veenvalt, rõhutades vajadust optimeerida haridusvaldkonna kulusid, et tagada kvaliteetne haridus ja maksta õpetajatele konkurentsivõimelist töötasu.

Kohus märkis, et kaebajate lastele on tagatud võimalus saada kvaliteetne põhiharidus elukohalähedases munitsipaalkoolis ning valla ülesandeks jääb korraldada koolitransport viisil, mis tagaks mõistliku ajakulu.

Kuigi Virtsu kooli ülalpidamiskulud ühe õpilase kohta ei olnud suured ja koolis anti kvaliteetset haridust, leidis kohus, et kooliosa sulgemine oli osa terviklikust haridusasutuste ümberkorraldamise kavast. Vallavolikogu lähtus seejuures asjaolust, et viimase 15 aasta jooksul on põhikooliõpilaste arv vallas vähenenud poole võrra.

Kohus pidas mõistlikuks ja lubatavaks vallavalitsuse eesmärki vähendada koolihoonete ülalpidamise ja rekonstrueerimisega seotud kulusid, et suunata eelarvevahendid vähemate koolide õppetingimuste parandamisse ning pakkuda õpetajatele motiveerivamaid töötingimusi.

Kohus rõhutas, et koolivõrgu ümberkorraldamiseks ei pidanud vald tõendama eriliselt rasket majanduslikku olukorda või muude kokkuhoiuvõimaluste puudumist.

Ringkonnakohus märkis, et koolivõrgu vastavus õigusaktide miinimumnõuetele on piisav ning koolimajade arvu ja paiknemise otstarbekuse hindamine on vallavolikogu pädevuses.

Samuti rõhutas kohus, et Lääneranna vald peab tagama kõigile õpilastele seaduses nõutud tasemel hariduse, sealhulgas arvestama hariduslike erivajadustega õpilaste vajadusi.