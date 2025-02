"AK. Nädal": kuidas valmivad riiklikud teenetemärgid?

Eestis on kuus teenetemärki, millest Vabadusristi aumärke enam alates 1925. aastast välja ei anta. Kõige uuem neist on iseseisvuse taastamise järel, 1995. aastal loodud Maarja risti teenetemärk.

Selleks, et üks presidendi teenetemärk valmis saaks, käib see läbi kümne kuni 15 inimese käest. Sporrongi töötaja Merle Kadakas on teenetemärke valmistanud juba 30 aastat ning tüdimust ei ole tekkinud, sest töö on vaheldusrikas. Ta rääkis, kuidas kõigepealt tuli tellimus president Lennart Merilt. "Me olime õudselt uhked, kui tohtisime neid teha ja tegime väga hoolsalt. Oi, me olime uhked," lausus ta.

Lisaks teenetemärkidele toodab Saaremaal tegutsev ettevõte ka tarvikuid vormiriietust kasutavatele ametialadele. Näiteks politseile või kaitseväele. Aga ka Rootsi ja Taani kuningale ning nende vahtkondadele, rääkis Sporrongi tegevjuht Tarmo Rannak. "Kui te olete näinud Rootsi auvahtkonnas seisnud valvureid, siis enamik vidinaid, mis neil küljes on, tulevad meie tehasest," ütles ta.

Selleks, et ükskõik mis riigi teenetemärki teha, läheb kõigepealt vaja vasetükki. Lihtsustatult öeldes käib teenetemärgi valmistamine nõnda: kõigepealt pressimine, lõikamine, emailimine ja lõpuks pakkimine.

Kui toode saab pressitud, tuleb pressimisjääk välja lõigata, et teenetemärk oleks õige kujuga. Üks võimalus on kasutada laserlõikust. "Kui masin läheb katki, siis võtame kätte sae ja saeme selle käsitsi välja. Sellepärast, et president tahab oma tooteid saada ja me peame need, nui neljaks, valmis tegema," sõnas Rannak.

Teenetemärgile annab aga õige väljanägemise emailimine. "See nõuab väga täpset ja rahulikku kätt," sõnas tegevjuht. Kui aga emaili veidike üle ääre läheb, siis saab hiljem teha ka vigade parandust, sest teenetemärk vajab nagunii veel poleerimist ja lihvimist.

Pärast emailimist läheb teenetemärk 860 kraadiga ahju, kus vedelik aurustub ja muutub klaasjaks. Selleks, et aru saada, kas email on põletatud, on vaja kogemust, sest taimeriga kõrval seista ja aega võtta ei ole võimalik.

Karp, kuhu teenetemärk sisse läheb, on valmistatud kitsenahast. Kui aumärk saab pakitud, siis ongi töö tehtud ning teenetemärgid võivad jääda kättejagamist ootama.