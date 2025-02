Millest kõneleb teenetemärkide nimekiri?

Presidendi nimekirja puhul pälvib alati tähelepanu nii see, kes nimekirjas on ja keda seal pole. Või milliste valdkondade esindajaid on seal rohkem ja milliste omi vähem.

Karise nimekiri on turvaline. Sealt leiab arvukalt kultuuri-, haridus- ja teadustegelasi, kes on ühiskonnas hinnatud ja armastatud. Ilmselt peegeldab see presidendi enda ja ka tema abikaasa isiklikke eelistusi. Oma aktsendi võis nimekirjale anda ka raamatuaasta ning et tulemas on ka laulu- ja tantsupidu.

President jätkas kahe eelmise presidendi tava ehk poliitikuid leiab nimekirjast kasinalt, hetkel sisepoliitiliselt aktiivseid mitte ühtegi. Ekspeaminister Kaja Kallas saab Riigivapi II klassi teenetemärgi ja Euroopa Komisjoni voliniku kohalt lahkunud Kadri Simson Riigivapi III klassi. Riigivapi II klassi teenetemärgi on varem saanud 55 inimest, kelle seas on olnud ka kõik eelmised peaministrid.

Parafraseerides kultusteost, siis "noaotsaga nagu narr" tuleb nimekirjast lisaks poliitikutele otsida ka ettevõtjaid ja vene emakeelega inimesi.

Võib-olla tuleb siin kurtmise asemel vene kogukonnal endal enesekriitiliselt sisekaemust teha, sest aastaid ollakse ise passiivsed kandidaate esitama. Pakun siis omalt poolt järgmiseks aastaks kaks nime – Narva muuseumi juhi Maria Smorževskihh-Smirnova ja äsja Euroopa meistriks kroonitud Niina Petrõkina.

Nimekirjas on üks huvitav muutus – pärast 10 aasta pikkust pausi antakse tänavu Riigivapi I klassi teenetemärgid. Selle saavad Hando Runnel ja Richard Villems. Kokku on koos sõjaeelse Eestiga seda autasu antud ju vaid 11 inimesele.

Enne sõda said Riigivapi I klassi teenetemärgi tollane peaminister Kaarel Eenpalu (1939) ja Poola välisminister Jozef Beck (1938). Iseseisvuse taastamise järel on Riigivapi I klassi pälvinud üheksa inimest – Ernst Jaakson, Kalju Lepik, Jaan Kross, Arvo Pärt, Edgar Savisaar, Tunne Kelam, Lennart Meri, Veljo Tormis ning viimasena 2015. aastal Siim Kallas.