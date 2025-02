Tallinn lõpetab Gonsiori tänaval muutsuunalise liikluskorralduse

Gonsiori muutsuunaline tänav oli Eestis ainus taoline – kolmest sõidurajast oli autodele mõeldud vaid keskmine ja vastavalt kellaajale muutus suund, mispidi seal sõita võis. Hommikul sai kesklinna ja lõunast alates Lasnamäele. Selline liikluskorraldus pidi vähendama ummikuid, kuid põhjustas hoopis kuhjaga segadust.

"Peamiselt on siin esinenud väärkasutust," ütles liikuvusekspert Marek Rannala. "Nii palju, kui ma siin ise olen sõitnud, kõik sõidavad bussiradadel. Milleks seda vaja oli – mina ei oska vastata. Sest tol ajal sai juba kirjalikult esitatud oma argumendid, et palun ärge tehke seda."

Eksperiment sai alguse 2018. aastal, mil tänava ümberehitamine läks linnale maksma üheksa miljonit eurot. Seoses Vana-Sadama trammiliini ehitusega tõmmati sellele viis aastat hiljem ajutiselt pidurit. Vahepeal vahetus aga linnavõim, kes pole asjade käiguga rahul, ning seesuguse muutsuunalise lahendusega jätkata ei plaani.

"Kui mingi lahendus on maailmas unikaalne, siis ta on kas väga hea või väga halb," ütles Tallina abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

"Ta on unikaalne maailmas, minu isiklikul hinnangul ta ei ole hea, ta ei ole ratsionaalne. Kui meil on Lastekodu tänav, Odra tänav valmis ehitatud, minu arust oleks ratsionaalne taastada siin esialgne olukord," lausus Pere.

Ummikute vastu teeb linnavalitsus ettevalmistusi, et rajada kuni Priisleni sõitev trammiliin ehk keskendutakse vaid ühistranspordile. Muutsuunaline sõidurada jääb praegu minevikku.

"Kui on hirmsasti vaja teha innovatsiooni, sellist muutsuunaga rada, siis oleks täiesti mõeldav, et see oleks ühistranspordile, bussile, sest siis on meil piiratud hulgal liikujaid, kellele me peame õpetama selle raja kasutust," ütles Rannala.