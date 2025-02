Aiandid on alustanud kevadeks tomatite kasvatamist

Võiste aiandis pandi esmaspäeval mulda Soomes ettekasvatatud tomatitaimed. Kolme päevaga on taimed kasvanud juba 15 sentimeetrit.

"Esimene tegevus on, et taimedele saada võimalikult tugev juurestik ja seejärel, et võimalikult kvaliteetne taim edasi kasvaks ja saada saagikus maksimaalsele tasemele kevadeks. See on meie põhitöö," selgitas Võiste aiandi juht Mirko Metsaoru.

Metsaoru sõnul on tomatikasvatuses praegu kõige kriitilisem aeg ja edasine sõltub ilmast.

"Seda on väga raske ennustada, sellepärast et kõik sõltub, mida teeb ilm märtsikuus. Kui märtsikuu on hästi pilves, sombune, jahe, siis see kindlasti lükkab tomati saaki paar-kolm nädalat edasi. Kui meil läheb hästi, siis see toob jälle varasemaks," selgitas ta.

Võiste aiandi 26-kraadise õhu käes on kasvamas umbes 12 000 tomatitaime.

"Esimesed tomatid vast võileiva peale saab umbes aprilli keskpaigas. Aga kaubanduskettidesse pigem aprilli lõpus-mai alguses," sõnas Metsaoru.

Väiksemad tomatikasvatajad ütlevad, et kasvatavad praegu taimi ette ja kasvuhoones pole veel midagi. Osa kasvatajatest ootab aga alles seemnekülvi aega.

"Märtsi alguses külime seemned ja siis, kui ninad välja pistavad, toome kasvuhoonesse. /.../ Millalgi pärast naistepäeva saab siia tuua. /.../ Istutama hakkan mai alguses. Kui tulevad juba esimesed õiepungad, siis läheb istutamiseks," kirjeldas Nurmeotsa talu peremees Villi Lillemets, kelle sõnul on talv olnud tomatikasvatuseks normaalne.

Pärnu turul tomateid müüv Lillemets ütles, et istutab oma kahte kasvuhoonesse 500 taime ja tomateid võiks saada juuni lõpus.