Galerii: selgusid mullused parimad pressifotod

Aasta pressifoto 2024 preemia võitis Erik Prozes Postimehest fotoseeriaga "Vaade, mida meil enam ei ole". Sama seeriaga sai ta ka parima olemusfoto auhinna.

Merevaade Tallinna miljööväärtuslikus piirkonnas Pirital. Dokumenteerisin 14 kuu jooksul (juuli 2023 – september 2024), kuidas vaatamata kohalike elanike vastuseisule rajatakse promenaadi ja Pirita tee vahele luksuslikud korterelamud, varjates nõnda avara vaate merele. Kuni 2024. aasta jaanuarini sain pildistada täpselt samast punktist haljasalal, kus tegin esimesegi foto, kuid peatselt kerkisid tulevase ehitusplatsi ümber piirdetarad. Saabusid ekskavaatorid ja kraanad. Taganesin mõnikümmend meetrit, püüdes säilitada võimalikult sarnast rakurssi. Aasta jooksul laiendati ehitustsooni veelgi ja taganesin ka mina oma kaameraga. Mida aeg edasi, seda kaugemalt ma pildistada sain ja seda koledamaks vaade muutus. Septembriks 2024 kerkisid müürid kahe- kolmekorruselisteks ja vaade merele kadus. "Esireas on alati loetud arv kohti," reklaamib arendaja Liven sealseid merevaatega kortereid, millest suuremate hinnad küündivad üle miljoni euro.

2024. aasta uudisfoto võitja on Delfi Meedia fotograafi Kiur Kaasiku töö "Kübeke lootust Mustas meres", kus Gruusia naine seisab Thbilisi kesklinnas sadade politseinike ees, käes üheks seotud Euroopa Liidu ja Gruusia lipud. Rahvas tahab Euroopat, aga oligarhidest riigijuhid Venemaad.

2024. aasta parim uudisfoto "Kübeke lootust Mustas meres". Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi Meedia

Parima spordifoto võitis Õhtulehe fotoreporter Maria Kilk fotoseeriaga

"Rakvere oodatuim spordisündmus". Underground Fight Night on Lääne-Virumaa üks huvitavamaid spordisündmuseid. Kolmandat aastat toimunud võistlus toob Rakvere spordikeskusesse kohale täismaja publikut. Fookuses on poks ja kikkpoks ning võistlus on adrenaliinirohke.

Parima portreefoto auhinna sai Andras Kralla Äripäevast fotoga "Perele kaotatud aeg". 12 aastat puidutööstust Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe viimane leping tööandjaga jäi uuendamata. Ta jõudis äratundmisele, et aja, mille kulutas seni igal aastal 60 000 kilomeetri läbimiseks – autoroolis tööle ja tagasi –, soovib ta edaspidi pühendada perele.

2024. aasta parim portreefoto "Perele kaotatud aeg". Autor/allikas: Andras Kralla / Äripäev

Tallinnas Viru keskuses avati neljapäeval ka traditsiooniline Eesti Pressifoto näitus. Edasipidi saab parimaid pressifotosid uudistada märtsi algusest alates Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Jõhvis ning mujal Eestis.

Samuti esitleti neljapäeval raamatut "Eesti Pressifoto 2025", millest valmis ka veebiraamat. Raamatu toimetaja on Eero Vabamägi.