Kallastel toimus Peipsi jäämasinate paraad

Kallastel oli näha nii uuemaid kui ka vanemaid karakatte. Tänavune talv ei ole aga nendega jääl sõitmist võimaldanud ning kalamehed võtavad senise talve kokku nõndamoodi. Tänavune talv on aga kalameestele olnud jalatalv, sest kui jalgsi on kohati jääle minna saanud, siis klassikaliste karakattidega jääle pole pääsenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jääd ei ole ja jää on halb, eluohtlik. Kala on ka vähe, tänavu ei püüa - puhkame," ütles kalur Sergei.

"Jah, praegu ongi probleem, et ilmataat on natukene kurja teinud, et jää on õhuke ja ei ole võimalik peale minna, aga eelmine aasta oli päris hea aasta. Terve talv sai käidud," lisas kalur Meelis.

Karakattide kasutajaid jääb aastatega vähemaks, kuid siiski on mõned aktiivsemad tegutsejad ning ka Kallastes tegeleb mitu inimest nende hooldamisega.

"Kuna nad hakkavad väsima ja kalurid ei kasuta neid väga enam töös, sest neil on kergem saaniga käia, siis nüüd me lihtsalt kutsume neid lihtsalt osalema ja näitama ennast," ütles peakorraldaja Jekaterina Tõlnikova.

Ta märkis, et professionaalsete kalurite jaoks on karakati ülalpidamine kulukas ja aeganõudev. "Saaniga saab esiteks loa jääle minekuks palju kiiremini, sest mass on väiksem ja ka töös on nad manööverdamisega palju kergemad. Seega need, kes veel karakatti peavad, peavad seda pigem traditsioonitunde või missioonitundega," rääkis Tõlnikova.

Kuna masinad on vanad, siis on aina keerulisem varuosi leida. Juba mitukümmend aastat karakattidega tegelenud Meelis ütles, et vanakooli karakatil on siiski oma eelised, näiteks pakub see tuule- ja lumevarju, päästab sissevajumisel ning just vanemad kalastajad eelistavad neid seetõttu.

"Kui eelmine aasta oli ikka 20 kraadi ja tuisk. Või kui on lopane ja vihma sajab, siis ikka kuiva nahaga pääsed. Ja turvalisuse mõttes, nagu näete, siin on suured rattad, penoplast on alla pandud, on katsetatud. Kui kukub, siis ujub ilusti vees, tuleb tuttav kalur, tõmbab sind ilusti jää peale turvaliselt välja ja sõidad edasi. Sisse kukkumisi on väga harva. Aga igaühega võib juhtuda," rääkis Meelis.