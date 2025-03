Kuressaares on väljas vendade Tuulikute nahkköites raamatute näitus

Mõnikord juhtub, et lisaks loomingule võib ka mõne kunstinäituse teostus kaua aega võtta. Täpselt nii läks ka Abruka kirjanikest vendade Tuulikute raamatute köitekunsti näitusega.

"Jüri Tuulikuga 25 aastat tagasi rääkisime sellest. Siis vahepeal oli erinevaid perioode, ta oli haigem, siis oli jälle parem, aga siis ei olnud jälle juubelisünnipäeva. Aga lõpuks see sai nüüd teoks, ainult et ilma Jürita, kes on nüüd taevariigis," rääkis näituse korraldaja Piret Männa.

Kokku on näitusel väljas 25 nahakunstniku tööd Eestist, lisaks veel kuue nahakunstniku tööd Lätist ja üks nahakunstnik esindab näitusel lausa Austraaliat. Näha saab 49 Jüri ja Ülo Tuuliku nahkköites raamatut.

"Ma arvan, et kõik mis on ilus, peab alati inimest erutama. Ja kui seekord näiteks lähevad kokku väga hea ja meeldejääv minu venna Jüri raamatu tekst koos selle kauni nahka köitmisega. Siis see kokku on veel eraldi elamus," ütles kirjanik Ülo Tuulik.

Samas ütlebki kunstnik, et loomulikult ei saa raamatut panna nahkköitesse ilma seda läbi lugemata.

"Sa saad sellest inspiratsiooni, millest see raamat on kirjutatud. Mul tekib sellega seoses kohe mingeid mõtteid, millest ma pean valima, mille ma siis lõpuks teostan," selgitas nahakunstnik Leelo Leesi.

Näituse korraldaja Piret Männa ütles, et ühe raamatu nahkköitesse saamine pole siiski päris tavapärane, vaid pigem erand.

"Eelduseks on kas mõni hea mõte, mida tahad teostada või siis keegi tellib või siis mõnele näitusele nagu seekord on. Pikalt moosisin ja soojendasin oma sõpru nahakunstnikke, et kuulge, olge head ja osalege," rääkis ta.

Lisaks nahkköites raamatutele näeb näitusel veel ka kalligraafiat ja fotosid kirjanikest vendade nooruspõlvest.