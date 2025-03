Digiraadio sageduslubade konkursi võitis Levira

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) korraldatud digiraadio sageduslubade avaliku konkursi võitis ainsana avalduse esitanud AS Levira, kes peab aasta jooksul ehitama välja kolm ringhäälinguvõrku.

Selle tulemusel saab edaspidi raadioprogramme lisaks FM sagedustele kuulata üle õhu ka digiraadio formaadis, teatas TTJA.

Esimese võrguga peab Levira katma ära minimaalselt 85,59 protsenti elanikkonnast. Teise võrguga tuleb katta 73,45 ja kolmandaga 72,16 protsenti elanikkonnast.

Oma avalduses on Levira prognoosinud, et digiraadio kommertsteenus jõuab eetrisse alates 2025. aasta septembrist. Digiraadio teenuste käivitamise järjekord on järgmine: Koeru, Valgjärve ja Tallinna teletorn (september 2025); Haapsalu ja Pärnu (oktoober 2025); Tartu (november 2025); Pehka, Orissaare ja Kohtla-Nõmme (jaanuar 2026).

Jaanuaris kuulutas TTJA välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks digiraadio teenuse osutamiseks. Konkursi objektideks oli kolm sagedusluba sagedusalas 174–225 MHz üleriigiliseks kasutamiseks.

Paljudes Euroopa riikides kasutusel olev digiraadio võimaldab ühes sageduskanalis edastada mitut programmi, mis võivad olla erineva helikvaliteediga ja lisaks edastada täiustatud infoteenuseid (tekstiteated, pildid ja muud andmed). Paremat helikvaliteeti pakkuva digiraadio vastuvõtjad on hakanud aina rohkem levima ka kuulajate hulgas – näiteks peab kõikidel uutel autodel, mis müüdi pärast 2020. aasta 20. detsembrit, olema digiraadio vastuvõtu võimekus.